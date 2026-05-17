Heridos siete ciclistas, uno de ellos grave, tras ser atropellados en el municipio madrileño de Brunete

Un total de siete ciclistas han resultado heridos este domingo tras ser atropellados por un turismo en la carretera M-600 a la altura del municipio madrileño de Brunete.

Uno de los heridos está en estado grave, con un traumatismo craneoencefálico, por lo que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro, han informado desde Emergencias.

Los heridos con cuadros moderados (cuatro) y leves (dos) por traumatismos, fracturas y contusiones han sido trasladados a distintos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

El accidente de tráfico se ha producido en torno a las 9.30 horas en el kilómetro 33,900 de la citada vía. Hasta ese punto se han desplazado sanitarios del SUMMA 112 que han atendido a los afectados, todos varones de entre 25 y 50 años.

El conductor del turismo, un joven de 19 años, ha sido también atendido en el lugar por una crisis de ansiedad.

Hasta el lugar del accidente también se ha desplazado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.