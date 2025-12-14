Una niña de siete años muere y dos personas resultan heridas por un atropello en Palma de Mallorca

Una niña de siete años ha muerto y dos personas más han resultado heridas después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera este domingo en Palma de Mallorca por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche.

Fuentes municipales han detallado a EFE que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.

Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas. Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

