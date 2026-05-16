Teletexto cumple 38 años con usuarios fidelizados en pleno dominio de internet, redes sociales y smartphones

“Teletexto es como la emisión normal de TV: gratuito”. Así aterrizaba el teletexto el 16 de mayo 1988, cuando se estrenó en Televisión Española bajo el nombre 'telecinco'. Exactamente 38 años después sigue vivo, con un público muy fidelizado, y sobrevive en un contexto de internet, móviles inteligentes, redes sociales e inteligencia artificial.

Definido en su día como "una fascinante revista electrónica", el teletexto está actualmente integrado en los servicios interactivos de RTVE. Tiene más de 500 páginas y espacio para todo tipo de contenido: noticias, estado de las carreteras, lotería, el tiempo, información de la bolsa, programación de televisión, etc.

El Teletexto de TVE El Teletexto de TVE PATRICIA ALONSO / RTVE.ES

Aunque todavía se puede visitar a través de un televisor con antena, también está disponible en la web de RTVE. Allí se pueden consultar sus páginas, agrupadas por las secciones de noticias, deportes, servicios (el tiempo, sorteo, bolsa o el estado de las carreteras, entre otros) y subtitulado.

Originario de Inglaterra en 1972, este servicio hizo su incursión inicial en España en 1982, durante el mundial de fútbol. En ese momento estuvo tan solo en pruebas y no aterrizó en los televisores españoles hasta 1988. Desde entonces, no ha experimentado ningún colapso y ha funcionado de manera ininterrumpida.

Dada la época en que se lanzó el teletexto, fue necesario que TVE emitiera un programa para enseñar a usarlo. Fue en La 2, entonces llamada TVE2, donde se señaló el servicio como "transmisión de información codificada digitalmente a través de la red convencional de TVE, utilizable a petición del usuario que la recibe en su propio televisor".

Fue revolucionario en su época porque permitía conocer la actualidad de manera prácticamente inmediata, siendo un prólogo de lo que permiten las páginas web de noticias actualmente. En algunas secciones, como la bolsa, fue especialmente útil ante la imposibilidad y la necesidad que tenían los inversores de estar informados al respecto.

Óscar Gutiérrez, ex redactor de teletexto RTVE en la década de 1990 Teletexto RTVE

Un pequeño grupo empezó con teletexto en 1988 Rosa Loriente es responsable de intercambios de noticias de Eurovisión en RTVE y lleva en la radiotelevisión pública casi 40 años. Empezó, precisamente, como operadora de teletexto, donde estuvo entre 1988 y 1999, en la primera década de existencia de este mítico servicio. "Yo siempre digo que teletexto fue un aprendizaje para todos", reconoce con cariño sobre su primer trabajo. Loriente cuenta a RTVE Noticias que los operadores de teletexto —que estrenaron la sección— se dedicaban "a escribir las noticias que los redactores escribían en papel" y a desarrollar "la página del tiempo y la página del agua de los pantanos", entre otras. Inicialmente fueron sólo "tres o cuatro personas". Poco después, relata, llegó un nuevo equipo de redactores, entre los que destaca a José Antonio Guardiola, actual corresponsal de Televisión Española en México, o Yolanda Ferrer, actual jefa del área de nacional de informativos de TVE. Sobre el servicio de teletexto, valora que fueron "los primeros" en iniciar algo así en España y que fueron "los pioneros" de lo que más tarde serían las páginas web de información y los diarios digitales. Precisamente admite que en esa época, sin el Canal 24 Horas y sin noticias web, este servicio era el más inmediato y que, por eso, "la gente estaba muy enganchada". Para Loriente resulta "sorprendente" que todavía actualmente, con "tanta información digital, tantas webs" y redes sociales, haya gente que siga "viendo teletexto". "Me han dicho, ah, pues yo sigo viendo el teletexto", cuenta.

Más de seis millones de visitas a través de la web Según un informe de Hiberus, Teletexto RTVE tuvo en 2024 (último año del que se disponen datos) 6,6 millones de páginas vistas vía web, con una media en torno a 500.000 páginas vistas al mes. En cuanto al volumen de usuarios, hubo 113.000 usuarios únicos, lo que supone una media de 10.500 usuarios al mes y que cada usuario consuma, de media, unas 58 páginas. El informe considera que el número medio de usuarios, aunque modesto, está muy fidelizado. Sin embargo, faltan datos actualizados de las visitas a través del televisor, que no se miden desde hace años, cuando contaban con más de cuatro millones de visitas. En cuanto a las fuentes desde las que se busca el teletexto, la inmensa mayoría de las búsquedas se producen desde los buscadores como Google o Bing (casi el 54%) o desde los servicios internos de RTVE (un 45%). Además, aunque según el tráfico global lo más visitado sea la página 100 —la principal— y la sección de noticias, a través del buscador de Google las páginas más consumidas son sorteos, deportes y bolsa. En línea con lo último, durante 2024 el tráfico de las páginas de Teletexto en buscadores se caracterizó por su estabilidad, con 342.000 clicks en total y una media de en torno a 1.100 clicks al día en Google.

Subtitulado y gaceta para sordos: servicio público en favor de la diversidad Uno de los grandes servicios que ofrece teletexto, y desde hace mucho tiempo, es su gaceta para personas sordas. La sección, que pretende dar asistencia a las personas con discapacidad auditiva, se divide en noticias, agenda, formación y ofertas de empleo. Se pueden encontrar a partir de la página 800. Cerca de esta sección, concretamente en la página 888, también se inserta la opción de subtitulado para estar al tanto de todo cuanto se emita en las cadenas de TVE. "Estamos subtitulando casi las 24 horas del día en todas las cadenas", cuenta Javier Ruiz, coordinador de subtitulado. Ruiz detalla que la sección, al igual que teletexto, "nace por la necesidad de un colectivo de personas que quieren saber qué está pasando en el día, no esperar al día siguiente al comprar el periódico". Añade sobre esta necesidad, pero aplicada a otro tipo de programación, que las personas sordas, aunque "pueden saber de qué va una película, no se involucran en ella", ante lo cual también es útil y necesario ofrecer subtitulado. Hace hincapié, además, en la importancia de pensar en los niños y niñas del colectivo de personas sordas. RTVE emite casi 4.000 horas mensuales de programación con audiodescripción, subtitulado o lengua de signos Asegura Ruiz que se subtitula prácticamente "el 99%" de los contenidos de TVE. El servicio de subtítulos en RTVE comenzó a implementarse de forma generalizada en diciembre de 2008. Años después, en 2014, se comenzó a subtitular los principales programas de La 1 y La 2 en el servicio A la Carta.

La 'Revuelta'… de teletexto Teletexto fue viral en marzo de 2025, cuando se anunció en La Revuelta que se había lanzado una sección del programa en el mítico servicio de TVE. Celia S. Cañabate, realizadora en teletexto, narra alguna de las anécdotas de esta historia y recuerda que "fueron ellos quienes se pusieron en contacto con nosotros". En esa sección, Celia realizó una serie de ilustraciones sobre chistes clásicos del programa. Anteriormente, ya había realizado una ilustración del rey Felipe VI, a petición del programa. Eso sí, desde entonces no han querido en La Revuelta renovar esos dibujos de las páginas del teletexto, tan solo les envían “los resúmenes de los programas”, relata. El teletexto no está muerto. La Revuelta lo resucita con unas páginas épicas... ¿Cómo llegar hasta ellas? CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta) Entre las ilustraciones que hizo para el programa, se cuentan la de David Broncano, la del logo del programa, la del bombo, la de un mapa de España mal hecho adrede o la del 'desarmadillo'. De este último cuenta Cañabate que le habían pedido escribir los memes y chistes del programa en la sección 'memes contados'. La petición fue comprendida por la realizadora de teletexto como "las instrucciones de verdad" para dibujarlo, por lo que dibujó el armadillo… 'desarmadillo'. Entre risas, comenta también que en el programa hicieron bromas acerca de algunos contenidos de teletexto, como los valores de la bolsa o la agenda del día, donde aparecen las horas a las que sale y se pone el Sol. El famoso 'desarmadillo' de La Revuelta RTVE.ES