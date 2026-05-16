Un gran escenario al aire libre: así es el festival 'Primeras Flores Amarillas', que homenajea a Robe Iniesta

Las calles de la localidad cacereña de Plasencia viven este sábado una jornada de homenaje colectivo a Roberto Iniesta, fundador y líder de Extremoduro, con la celebración del festival 'Primeras Flores Amarillas', que ha convertido su ciudad natal en un gran escenario al aire libre y reivindica su legado artístico a través de bandas emergentes y música en directo.

La cita coincide con la fecha de nacimiento del artista placentino y llega cinco meses después de su fallecimiento. Desde primeras horas del día seguidores llegados de distintos puntos de España recorren las calles del casco histórico con flores amarillas, convertidas ya en símbolo espontáneo del homenaje.

El Ayuntamiento ha impulsado el proyecto con el respaldo de la familia y del entorno profesional del músico en una propuesta concebida como "un homenaje real", según el concejal de Juventud, Alberto Belloso. Belloso ha asegurado este sábado a EFE que la ciudad afronta la jornada "muy emocionada" en un homenaje "muy sencillo y muy peculiar, como siempre él nos ha trasladado", y ha destacado que el objetivo es que "Plasencia se llene de arte en todos sus rincones para recordar su memoria, su legado, su filosofía, su arte, sus letras y su música".

El festival tiene como epicentro el recinto de Torre Lucía, donde actuarán desde las 20:00 horas las bandas Aljamia, Chula, Carameloraro, Oxygen e Illo Brown!, seleccionadas entre propuestas llegadas de distintos puntos del país. Sin embargo, el homenaje trasciende el formato habitual de un concierto y se extiende por todo el casco histórico con doce espacios acústicos repartidos entre plazas y rincones emblemáticos de la capital del Jerte.

01.46 min La biografía autorizada de Extremoduro

Desde el mediodía y hasta la medianoche, las plazas Mayor, San Nicolás, San Martín o Santa Ana acogen actuaciones musicales, batucadas y conciertos acústicos dentro de una programación concebida para implicar a toda la ciudad en el recuerdo del artista.

La organización ha limitado a 6.000 las pulseras identificativas para regular el acceso a los conciertos principales de Torre Lucía, cuyo aforo simultáneo será de 2.000 personas.