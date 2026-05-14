El tiempo el fin de semana del 15 de mayo en España: bajada de temperaturas e inestabilidad generalizada

Mayo sigue sin permitirnos quitarnos el sayo. El fin de semana comenzará con un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte del país, con bajadas notables de las máximas en el sur del sistema Ibérico y el prelitoral catalán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes.

No se esperan cambios en las máximas en Galicia y el litoral cantábrico, mientras que las mínimas bajarán en Baleares, el norte y el centro-este peninsular y permanecerán sin cambios en el resto.

Temperaturas máximas este viernes EL TIEMPO TVE

En cuanto al estado del cielo, el paso de un frente y la entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte provocarán una situación de inestabilidad extendida. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Baleares y en la mitad norte peninsular, y se cubrirán transitoriamente en el resto, salvo en el extremo sur, con el paso del frente. Se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico, ocasionalmente con tormenta y más intensas durante la primera mitad del día.

También se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Girona y, con menor probabilidad, en las islas Baleares y entorno del cabo de la Nao. Nevará por encima de los 1.200-1.400 metros en el norte peninsular, con acumulados significativos en altitudes superiores, y de los 1.600-1.900 metros en el resto de montañas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y con intervalos en el resto; se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas y de forma ocasional en el resto de las zonas.

El tiempo este viernes 15 de mayo en España EL TIEMPO TVE

El tiempo el sábado: tendencia a la estabilidad El sábado se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón gane terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía oriental. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y de intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán en Alborán y los litorales del sureste peninsular y ascenderán en el resto de la Península. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias.