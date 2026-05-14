El tiempo el fin de semana del 15 de mayo en España: bajada de temperaturas e inestabilidad generalizada
- Se esperan precipitaciones persistentes en el Cantábrico y tormentas localmente fuertes en Girona
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Mayo sigue sin permitirnos quitarnos el sayo. El fin de semana comenzará con un descenso generalizado de las temperaturas en buena parte del país, con bajadas notables de las máximas en el sur del sistema Ibérico y el prelitoral catalán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes.
No se esperan cambios en las máximas en Galicia y el litoral cantábrico, mientras que las mínimas bajarán en Baleares, el norte y el centro-este peninsular y permanecerán sin cambios en el resto.
En cuanto al estado del cielo, el paso de un frente y la entrada de una masa de aire de origen polar desde el norte provocarán una situación de inestabilidad extendida. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Baleares y en la mitad norte peninsular, y se cubrirán transitoriamente en el resto, salvo en el extremo sur, con el paso del frente. Se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico, ocasionalmente con tormenta y más intensas durante la primera mitad del día.
También se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en Girona y, con menor probabilidad, en las islas Baleares y entorno del cabo de la Nao. Nevará por encima de los 1.200-1.400 metros en el norte peninsular, con acumulados significativos en altitudes superiores, y de los 1.600-1.900 metros en el resto de montañas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y con intervalos en el resto; se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas y de forma ocasional en el resto de las zonas.
El tiempo el sábado: tendencia a la estabilidad
El sábado se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón gane terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.
En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía oriental. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y de intervalos nubosos en el resto.
Las temperaturas máximas descenderán en Alborán y los litorales del sureste peninsular y ascenderán en el resto de la Península. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias.
El tiempo el domingo: subida de temperaturas
Ya el domingo se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares. No obstante, el paso de un frente debilitado hará que predominen los cielos nubosos y se den precipitaciones, en general débiles, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico. Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución diurna que podrá chubascos dispersos, probablemente acompañados de tormenta en las sierras del este y sur peninsular.
En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota situada en torno a los 1.800-2.000 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.
Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles restringidas a zonas altas del Pirineo.
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