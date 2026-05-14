Los sindicatos educativos se concentran para exigir el fin de la violencia hacia los profesores

Con el lema "Estamos para enseñar", los sindicatos educativos han convocado este mediodía una concentración frente a la Dirección Provincial de Educación de Melilla para rechazar la violencia en los centros escolares. Los docentes han denunciado un menosprecio continuo, insultos, amenazas y agresiones que, aseguran, cada vez son más frecuentes y que se producen en todo tipo de centros.

Los representantes de los trabajadores del sector educativo han señalado en un comunicado conjunto que la educación es la base de una sociedad democrática. "No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el ejercicio de la docencia se convierta en una actividad de riesgo", señala el comunicado.

Los docentes exigen acciones inmediatas y consensuadas. "La agresión a un solo docente que quede impune y sin consecuencias deteriora nuestro sistema educativo de manera irreversible y deja cicatrices imborrables en la comunidad educativa", han resaltado. Por ello, reclaman que la protección del profesorado debe convertirse en una prioridad absoluta para la administración educativa.

Piden un protocolo específico y homogéneo a todos los centros escolares de Melilla que estén completamente implementadas antes del 1 de septiembre de 2026. "Volvemos a instar a la Dirección Provincial a abrir un proceso de negociación con las organizaciones sindicales representativas del profesorado, con el fin de consensuar e implementar un conjunto de actuaciones preventivas, organizativas y de protección dirigidas a afrontar esta problemática", sentencia el profesorado.

Entre las medidas que los sindicatos reclaman, se encuentran la separación física hasta que se resuelva el conflicto entre el profesorado y el presunto agresor, y la personación de la Delegación Provincial de Educación como denunciante del hecho violento. Asimismo, solicitan una respuesta inmediata y contundente ante cualquier agresión, y la creación de un gabinete de atención integral integrado por profesionales especializados para el asesoramiento jurídico, psicológico y asistencial.

Los sindicatos que han secundado esta movilización han sido SATE-STEs, CSIF, ANPE, UGT, CCOO y USO.