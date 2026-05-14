'El amigo inesperado': una comedia sobre identidad en la era digital contada a través de la amistad

La cineasta francesa Fabienne Godet estrena El amigo inesperado (Le répondeur, en francés), una comedia de enredos bajo la apariencia de una feel-good movie que, sin embargo, esconde una profunda reflexión sobre la identidad, la soledad, la amistad y nuestra relación, cada vez más dependiente, con el teléfono móvil.

Protagonizada por Denis Podalydès y Salif Cissé, la película parte de una premisa inverosímil pero irresistible: Baptiste, un imitador brillante incapaz de ganarse la vida con su talento, acepta convertirse en el “contestador automático” de un famoso escritor, Pierre Chozène, imitando su voz y haciéndose pasar por él al teléfono para responder a todas sus llamadas y permitirle aislarse mientras escribe su nueva obra. La situación se complica cuando Baptiste se adentra demasiado en el personaje y empieza a tomar decisiones en nombre del escritor.

Basada en una novela de Luc Blanvillain, Le répondeur, la película explora la dependencia actual del móvil como reflejo de una sociedad aparentemente hiperconectada pero emocionalmente cada vez más desconectada, y la amistad que puede surgir entre dos hombres aparentemente opuestos. “La amistad es el eje que atraviesa la historia” explica Fabienne Godet en una entrevista para RTVE.es. “He querido reforzar esos vínculos entre el escritor y el joven, porque proceden de entornos sociales completamente distintos. Me parecía interesante explorar precisamente esa diferencia y cómo, a partir de ella, puede nacer una relación más sólida”, añade la directora, subrayando cómo la amistad se convierte en el verdadero motor narrativo del film.

El trabajo interpretativo resulta clave: Salif Cissé sostiene gran parte del peso de la película con una actuación que va más allá de la imitación. No se limita a imitar o reproducir una voz, sino que construye un personaje en constante transformación, atrapado entre su propia identidad y la del otro. Por su parte, Denis Podalydès interpreta a un Pierre Chozène contenido, un hombre que busca desaparecer del ruido del mundo pero que, paradójicamente, termina enfrentándose a sí mismo a través de ese “doble” que asume los riesgos que él evita. La relación entre ambos personajes, lejos de quedarse en un terreno puramente cómico, evoluciona hacia un vínculo más complejo, donde se entrelazan la dependencia, la admiración y, finalmente, una forma de aprendizaje mutuo.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo utiliza el teléfono: un objeto cotidiano que funciona como símbolo de una realidad en la que vivimos constantemente conectados, pero cada vez más alejados de nosotros mismos. Esta idea se integra de forma orgánica en la historia, sin insistir en ella en exceso, aunque se mantiene como un telón de fondo constante.

Sobre la dependencia tecnológica actual la directora apunta: “A veces, para desconectar, para encontrarnos a nosotros mismos, es necesario hacer una desintoxicación. Al fin y al cabo, el móvil nos aísla; lo que hace, sobre todo, es aislarnos. No solo a los artistas, como el escritor de la película, sino a todos en general: los seres humanos necesitamos desconectar”.

Baptiste y Pierre, los personajes protagonistas de 'Un amigo inesperado'.

Godet compara incluso esta dependencia con otras adicciones: “¿Qué le pasa a ese escritor? Como ocurre con cualquier adicción, al final aprende a vivir sin ella, en este caso sin el teléfono, igual que alguien que ha sido alcohólico o toxicómano y cree que no podrá vivir sin esa sustancia, hasta que descubre que sí puede hacerlo, y que incluso le permite disfrutar de la vida de una forma mejor”.

A nivel formal, la directora opta por una puesta en escena sobria, donde el desarrollo, marcado en gran parte por las llamadas, mantiene el ritmo cómico. Destaca especialmente el trabajo de sonido, clave en una historia donde la voz se convierte en identidad y en herramienta de poder.

En este sentido, la propia Fabienne Godet reconoce en la entrevista para RTVE.es que el sonido fue uno de los grandes desafíos del proyecto: “El sonido fue el principal reto en esta película. Todo se basa en algo fundamental: tenemos que creer que Baptiste es un imitador auténtico y realmente convincente, y el espectador debe aceptar esa premisa. Si eso no ocurre, la película fracasa. Por otra parte, en el film el sonido a menudo se impone sobre la imagen, porque para mí es una materia orgánica, algo vivo, y por eso tiene una importancia central en esta historia”.

Uno de los elementos más llamativos de la película es el papel de los personajes femeninos, que adquieren un papel distinto al habitual: en el cine, y también en la realidad, suelen cargar con el peso de los conflictos morales, pero en El amigo inesperado son los personajes masculinos quienes asumen ese lugar, mientras que los femeninos aparecen con mayor libertad de decisión y también mayor despreocupación y desapego. Al respecto, Godet reconoce que se trata de una elección consciente: “Las mujeres no ocupan un papel central en la historia; además, aquí son más libres que los hombres. Es una decisión que he tomado de forma consciente, me parecía interesante plantear esa inversión”.

En este sentido, Fabienne Godet reconoce que el tono feel-good de la película no ha impedido que el público conecte con dimensiones más emocionales: “Me ha sorprendido bastante que, en Francia, a pesar de este tono, la gente se emociona mucho con la película. A los espectadores les llega la soledad del escritor y la generosidad de Baptiste. Muchos comentan que les gustaría tener un amigo como él. Para mí ha sido muy reconfortante comprobar que, más allá del tono, la sensibilidad del público y su lectura de lo que quería contar ha sido extraordinaria”.

Una emoción que enlaza directamente con lo que la cineasta parece querer dejar flotando al final de la historia: la posibilidad de una amistad que desborda cualquier barrera social, incluso en una sociedad marcada por conexiones superficiales y por la soledad. “Me emociona esa idea de amistad más allá de todo. Vivimos en una sociedad muy normativa; me interesa la posibilidad de romper esos códigos para salir de la soledad y ayudarse mutuamente”.

Bajo su apariencia ligera, El amigo inesperado habla en realidad de algo más incómodo y actual: en un mundo saturado de conexiones digitales, la verdadera dificultad sigue siendo vincularse de verdad con el otro, pero también con uno mismo. Una comedia que deja una idea sencilla, pero persistente: en medio del ruido constante de la hiperconectividad, lo verdaderamente genuino sigue siendo la amistad sincera.

*Erica Arredondo es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la UAH con el Instituto de RTVE. Este artículo ha sido supervisado por el jefe de Cultura, Esteban Ramón.