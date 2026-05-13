La Guardia Civil celebra el 182º aniversario de la fundación de la Benemérita homenajeando a los agentes fallecidos en servicio

En la Comandancia de la la Guardia Civil de la ciudad autónoma se ha celebrado este 13 de mayo el 182º aniversario de la fundación del Cuerpo. En un acto solemne, que se ha llevado a cabo en la sala principal, se ha realizado una imposición de condecoraciones y se ha homenajeado a los agentes fallecidos en servicio. Los últimos, Germán y Jerónimo, fallecidos este mes en Huelva mientras perseguían a una narcolancha.

"Vaya desde aquí todo nuestro reconocimiento a los guardias civiles que se juegan la vida en el sur de España en la lucha contra la lacra social del tráfico de drogas y nuestro deseo de pronta recuperación a nuestros dos compañeros que todavía permanecen heridos", ha destacado Jesús Rueda, el comandante de la Guardia Civil en Melilla.

También ha habido momentos de despedida. José Ignacio Mateo, agente destinado en Melilla, ha confirmado en su discurso que se retira de la Benemérita tras ser atropellado mientras iba en bicicleta. Sufrió unas lesiones de las cuales no ha podido recuperarse para seguir en activo. "No voy a negar que siento cierta frustración. Me habría gustado elegir el momento de decir adiós o hacerlo tras cumplir todos los años de servicio que uno imagina cuando ingresa en el Cuerpo. Pero la vida, a veces, decide por nosotros", lamentaba Mateo desde el atril.

Entre las autoridades asistentes, se encontraban los máximos representantes de la Jefatura de la Comisaría del Cuerpo de Policía y de la Jefatura de la Policía Local de Melilla. De todos los representantes políticos de la Ciudad Autónoma solo estaba presente la delegada del Gobierno. Sabrina Moh ha subrayado el compromiso del Instituto Armado con la sociedad a lo largo de sus 182 años, la modernización del servicio y el trabajo que desempeña en la ciudad. "La protección de nuestras fronteras y la lucha contra las distintas formas de delincuencia", han sido algunos ejemplos que ha destacado Moh, quien ha preferido no atender a los medios de comunicación tras su discurso.