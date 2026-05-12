"La venganza sabe a ceniza fría": Manel Loureiro imagina el mayor magnicidio en un thriller sobre la redención

Un personaje devorado por la culpa, una pérdida cruel y el encargo de matar, a la vez, a todos los jefes de gobierno de la Unión Europea. Con estos ingredientes el escritor Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) construye su nueva novela, Antes de que todo cambie (Planeta, 448 páginas), un thriller que imagina el mayor magnicidio de la historia en la isla gallega de A Toxa.

El protagonista es Samuel Hoyos, un exagente del CNI destrozado por lo peor que puede pasarle a alguien. Tiene reservada una bala para sí mismo y, sin nada que perder, se enfrenta al dilema de llevar a cabo la locura que una enigmática mujer le propone el que debía ser su último día de vida. Su némesis es Julia Duarte, la agente que se dejará la piel para tratar de evitar a toda costa el atentado.

Loureiro logra a lo largo de sus páginas que empatices con unos personajes que evolucionan de la venganza a la redención. Y lo hace con un thriller que engancha. Una obra con ritmo, llena de giros y capítulos bien definidos. Más allá de la trama, el autor busca arrastrar al lector "hasta el final" con una historia sobre el perdón a uno mismo, "el más difícil de obtener", dice en la presentación de su libro en Madrid.

“Te devora desde dentro y, además, no te da ningún premio“

También es una historia de venganza, esa emoción humana capaz de consumir al que la persigue y que no da alivio cuando se alcanza. "La ceniza sabe a sangre fría", dice Loureiro, que reconoce que, pocas veces, culminar una venganza conlleve una satisfacción. "Te devora desde dentro y, además, no te da ningún premio".

Un magnicidio en un momento convulso El tema de los magnicidios fascina al autor, que tenía claro cómo empezaba y terminaba la novela, así como sus giros. Explica que los escritores no dejan de ser "observadores" de lo que nos rodea y, una novela, "una gran mentira" para reflexionar sobre esa realidad. Ahora "hay un runrún de que el mundo está viviendo un momento convulso", una especie de "pulsión destructiva", asegura Loureiro. “Hay un runrún de que el mundo está viviendo un momento convulso“ Para la novela ha consultado a escoltas y expertos en seguridad, y lo que más le llamó la atención cuando les preguntó "cómo podía hacer para matar a sus protegidos" fue que le reconociesen que no pueden garantizar el 100% de efectividad en una operación para evitar un ataque. El escenario elegido para la trama no es casual: A Toxa, en O'Grove. Al autor le encajaba el reto de idear un magnicidio en una isla con un solo puente, un sitio "un poquito complicado". Y allí se plantó para documentarse. Incluso llegó a colarse en el hotel de La Toja, que cuenta con un sistema de pasillos dobles, "un escenario perfecto para contar esta historia". El azar ha querido que Loureiro haya presentado su libro a la prensa en un hotel que acogía al mismo tiempo una cumbre con gran presencia militar. Un despliegue policial, con arco de seguridad incluido, que los periodistas hemos visto como si de puro atrezo se tratase. Y, entre agentes y armas, hemos subido hasta la planta 30 de esa torre de Madrid para hablar de cómo sortear a los servicios secretos para cometer atentados. Desde la ficción, por supuesto. Sobre ello se ha documentado el autor intercambiando correos electrónicos con extrabajadores del CNI y del extinto CESID, agencias de inteligencia españolas. "Al no poder contrastar, me tengo que fiar de lo que me han dicho", responde Loureiro a una pregunta de RTVE Noticias. Añade que le contaron muchas cosas, pero que otras se las callaron. "Incluso me habrán contado alguna trola", reconoce.