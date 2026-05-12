Titirimundi cumple 40 años como estandarte titiritero

Titirimundi, el Festival Internacional de Teatro de Títeres, cumple 40 años llenando Segovia de pequeños personajes nacidos de la imaginación. Del 12 al 17 de mayo, cuarenta compañías desembarcarán en la ciudad con sus baúles llenos de piezas de madera, de tela, de plástico,... objetos inertes que, en manos de los artistas, cobrarán vida en escena.

Marián Palma, directora del festival, explica a RTVE Castilla y León que el espacio público es estos días un gran escenario: "Se transforma la ciudad en esta semana. Las calles, espacios alternativos, las salas de teatro también... son los que le dan ese punto, ese color, esa emoción." El festival se extiende por calles, plazas, teatros y otros recintos históricos de Segovia con un total de 226 funciones en 25 espacios.

Cada montaje, cada historia escogida para el programa, encuentra acomodo en un rincón singular: "Cuando estás viendo un espectáculo que realmente te enamora, tú ya estás pensando en el lugar donde es posible programarlo dentro de la ciudad y que la gente sienta esto que estás sintiendo tú", cuenta la directora.

Segovia, referente mundial Con ocasión de este aniversario, la organización repasa su historia y asegura que la cita ha ido consolidando "una rigurosa labor por preservar y difundir el arte del teatro de títeres como patrimonio cultural universal." Titirimundi obtuvo el Premio Nacional de Cultura de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2021. "Nos ha costado llegar al 40 -reconoce Palma- pero queremos seguir cumpliendo años, y queremos seguir con nuevas propuestas, viajando y conociendo". Al festival acuden compañías de nueve países, sobre todo, de España y Francia, pero también de Alemania, Suiza, Dinamarca o Argentina. La presencia de algunas, aliadas del festival a lo largo de su trayectoria, tiene este año un significado especial. Artesfera Artesfera - Centro del Títere: pioneros en formación regular en España - 21/03/23 Escuchar audio Es el caso de Bakélite, la compañía francesa encargada de abrir la 40ª edición de Titirimundi: "Para nosotros representa todo un honor poder inaugurar este festival al que comenzamos a venir hace catorce años", ha contado a EFE el director de la compañía, Olivier Rannou. La compañía trae al Teatro Juan Bravo su obra Hostil, un espectáculo de teatro de objetos con una puesta en escena minimalista y visual. Rannou ha destacado la singularidad de representar este tipo de propuestas en un gran escenario "cuando generalmente los teatros de objetos y pequeñas marionetas se hacen en espacios más pequeños". La programación ofrece distintos géneros dentro del teatro de títeres, que abraza diferentes estilos y técnicas. Hay teatro de objetos, títeres de varilla o de hilo, marionetas de mano.