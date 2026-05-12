Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español que trabajó con Jess Franco, Johnny Depp o Schwarzenegger
- El actor norteamericano ha fallecido en Madrid a los 99 años
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El actor Jack Taylor (Oregon City, 1926) ha fallecido en Madrid a los 99 años. Establecido desde los años 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español (el cine de género de los años 60 y 70) ya que trabajó en numerosas películas a las órdenes de los mejores directores del género, como Jess Franco, Amando de Ossorio, Javier Aguirre, Juan Piquer Simón, León Klimovsky, Carlos Aured y José Ramón Larraz.
Taylor compartió secuencias con grandes actores nacionales e internacionales como Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich o Christopher Lee, en títulos como La orgía nocturna de los vampiros, La noche de los brujos, Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta.
También participó en la serie de televisión Goya (1986), y más de veinte años después, volvió a colaborar en un proyecto relativo al famoso pintor: Los fantasmas de Goya (2006), de Milos Forman.
Y trabajó a las órdenes de otros directores míticos como Ridley Scott, Joseph L. Mankiewicz o Robert Siodmak.
Precisamente acaban de publicarse sus memorias Mis 100 años de cine. Memorias (Sial-Pigmalión), en las que comenta, entre otras cosas, que vivió al lado de Marilyn Monroe, Marlene Dietrich le enseñó a hacer huevos revueltos, compartió camerino con Imperio Argentina y fue amigo de Shelley Winters. El actor tenía previsto firmarlas en la inminente Feria del libro de Madrid.
Jess Franco le dio su primera gran oportunidad
Tras unos inicios discretos en Hollywood, donde llegó a coincidir con Marilyn Monroe en El show de Jack Benny, y algunas películas en México, Jesús Franco (Jess Franco) le dio su primera gran oportunidad en las películas de terror que dirigió a finales de los años 60 y principios de los 70, como Necronomicón (1967), la primera cinta que el director rodó fuera de España y en inglés. El actor participaría también en los siguientes títulos de Franco, como El conde Drácula (1969), junto a Christopher Lee, Nightmares Come At Night (1970) o Eugenie: The Story of her Journey into Perversion (1970).
Le seguirían otras destacadas colaboraciones con Leon Klimowski en Dr. Jekyll y el Hombre Lobo (1971), coprotagonizada por Paul Naschy, o La orgía nocturna de los vampiros (1973), que terminaron de encumbrarlo como un nombre imprescindible del Fantaterror español.
Sin olvidar su participación en otros clásicos del cine español dirigidos por Pedro Masó (Las adolescentes, 1975) y Juan Piquer Simón (Viaje al centro de la tierra en 1977 y Mil gritos tiene la noche en 1982).
También participó en un episodio de Curro Jiménez dirigido por Pilar Miró y fue un rostro recurrente en las grandes producciones internacionales rodadas en España como Conan el Bárbaro (John Millius, 1982), La novena puerta (Roman Polanski (1999) o Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).
Su último gran papel sería en la película Wax (Víctor Matellano, 2014), junto a Jimmy Shaw y Geraldine Chaplin. En el Museo de Cera de Madrid puede verse una figura basada en el personaje del Dr. Knox, que interpretó en dicha película.
Y su última aparición en la gran pantalla fue en Buffet libre (Zoe Berriatúa, 2025).
Os recomendamos esta entrevista que Jack Taylor concedió a nuestro compañero Santiago Bustamante (Fallo de Sistema), y en la que habla de esos años maravillosos en los que contribuyó a hacer grande el Fantaterror español. "Paul Naschy fue el precursor del cine de fantasía y le debemos estar todos muy agradecidos", asegura entre otras interesantes declaraciones.