Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español que trabajó con Jess Franco, Johnny Depp o Schwarzenegger

El actor Jack Taylor (Oregon City, 1926) ha fallecido en Madrid a los 99 años. Establecido desde los años 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español (el cine de género de los años 60 y 70) ya que trabajó en numerosas películas a las órdenes de los mejores directores del género, como Jess Franco, Amando de Ossorio, Javier Aguirre, Juan Piquer Simón, León Klimovsky, Carlos Aured y José Ramón Larraz.

Taylor compartió secuencias con grandes actores nacionales e internacionales como Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich o Christopher Lee, en títulos como La orgía nocturna de los vampiros, La noche de los brujos, Conan el Bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta.

También participó en la serie de televisión Goya (1986), y más de veinte años después, volvió a colaborar en un proyecto relativo al famoso pintor: Los fantasmas de Goya (2006), de Milos Forman.

Y trabajó a las órdenes de otros directores míticos como Ridley Scott, Joseph L. Mankiewicz o Robert Siodmak.

Precisamente acaban de publicarse sus memorias Mis 100 años de cine. Memorias (Sial-Pigmalión), en las que comenta, entre otras cosas, que vivió al lado de Marilyn Monroe, Marlene Dietrich le enseñó a hacer huevos revueltos, compartió camerino con Imperio Argentina y fue amigo de Shelley Winters. El actor tenía previsto firmarlas en la inminente Feria del libro de Madrid.

Portada de 'Mis 100 años de cine. Memorias' (Sial-Pigmalión)