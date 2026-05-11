La aceituna de mesa entra en un momento clave

La aceituna de mesa se encuentra en un momento fundamental, tanto en el campo como en los despachos. Por un lado, los olivareros miran al cielo para que se mantengan las temperaturas suaves y la flor del olivo cuaje, lo que prácticamente garantizaría una buena cosecha. Por otro, el sector tiene puesto el foco en la amenaza de la llegada de aceitunas de terceros países como Turquía o Egipto, que pretenden asentarse como principales productores mundiales de aceituna de mesa.

En el campo la floración en los olivos ya está en plenitud. Se trata de un paso fundamental para el éxito de la cosecha de aceituna de mesa, ya que la flor dejará entrever como será la producción de la próxima campaña. En la finca Marqués de Valdueza, en Mérida, esperan que las temperaturas continúen suaves para favorecer una buena cosecha.

"Ahora mismo lo ideal es que las temperaturas no excedan los 30 grados porque eso podría perjudicar a la fecundación de la flor", explica Juan Manuel Lozano, el encargado de la finca. Sin embargo, los olivareros también cruzan los dedos para que no llueva en exceso, ya que el agua podría "eliminar el polen que esté en el aire y el que ya se encuentre en la flor", afirma.

01.33 min Jornadas de la aceituna de mesa en Almendralejo

Las condiciones meteorológicas son fundamentales para la aceituna de mesa. Las inclemencias del tiempo hicieron que la cosecha se redujera al 40% la pasada campaña. José Antonio González, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, lo achaca a la falta de lluvia durante el engorde de la aceituna. Al no reunir las condiciones óptimas para mesa, la aceituna acabó por destinarse a aceite.

Además, la campaña del pasado año aún no se ha cobrado por parte de los agricultores. No obstante, el precio fue "razonable", según explica Eusebio Pérez, olivarero en la comarca pacense de Tierra de Barros. Sus 50 hectáreas de olivar de mesa produjeron en la última campaña cerca de 170.000 kilos.