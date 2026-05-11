Condenados a dos años y 10 meses de prisión los padres que mantuvieron aislados a sus hijos en Fitoria, Oviedo

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres acusados de mantener aislados durante casi tres años y medio a sus tres hijos menores en una vivienda unifamiliar situada en Fitoria, a las afueras de Oviedo, en un caso que conmocionó a la sociedad asturiana y que llegó a ser conocido como el de la "casa de los horrores".

Según ha informado este lunes la Fiscalía del Principado de Asturias, la sentencia impone a cada uno de los progenitores dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, además de otros seis meses de prisión por abandono de familia.

El tribunal, sin embargo, les absuelve del delito de detención ilegal, por el que también estaban siendo juzgados. Los condenados, un ciudadano alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, quedan además inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o cualquier tutela sobre sus hijos.

Durante ese periodo tampoco podrán comunicarse con ellos. Asimismo, deberán indemnizar a cada uno de los menores con 30.000 euros por los daños causados. La Fiscalía solicitaba inicialmente 25 años de prisión para cada uno de los acusados al considerar acreditados los delitos de violencia psíquica habitual, abandono de familia y detención ilegal.

Los hechos, denunciados por una vecina El juicio, celebrado a puerta cerrada el pasado mes de marzo dada la gravedad de los hechos y la condición de menores de las víctimas, quedó visto para sentencia tras dos sesiones. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre diciembre de 2021 y abril de 2025, cuando los tres niños —dos gemelos, hoy de 9 años, y su hermano mayor, de 11— permanecieron encerrados en el domicilio familiar de Fitoria, sin escolarización presencial ni contacto con el exterior. La situación salió a la luz tras la denuncia de una vecina, que alertó de la posible presencia de menores en el chalet. Cuando los agentes accedieron a la vivienda encontraron a los niños viviendo en condiciones de aislamiento extremo. Desde entonces permanecen bajo la tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias, mientras que sus padres continúan en prisión preventiva y no han vuelto a verlos, aunque sí mantienen contacto telefónico.