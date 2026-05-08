Día de les Lletres Asturianes: una conversación entre Berta Piñán y Sofía Castañón

Como cada 8 de mayo, el Día de les Lletres Asturianes vuelve a convertirse en una oportunidad para pensar no solo en la literatura, sino también en la identidad, la memoria y el futuro de una lengua que sigue buscando su lugar en la sociedad asturiana. Para comprender el papel que desempeñan las historias escritas en asturiano, ponemos el foco en dos voces fundamentales del panorama cultural actual: Sofía Castañón y Berta Piñán.

Vinculadas a la política durante una etapa de sus vidas, ambas han conciliado su labor de servicio público con la escritura. Sofía Castañón fue diputada en el Congreso por Unidas Podemos y destacó también por su trayectoria literaria como poeta, mientras que Berta Piñán ocupó el cargo de consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias, combinando su labor institucional con una amplia obra poética y narrativa en asturiano.

La clave es apostar por una fala desacomplexada Ambas escritoras coinciden en que la literatura asturiana vive un buen momento gracias al relevo generacional impulsado por nombres como María García Díaz o Xaime Martínez, dos referentes que practican una literatura libre de prejuicios y desacomplejada. “Hay muchas cosas buenas, pero sigue pendiente que se reconozcan los derechos de todos los falantes del asturiano y, mientras no tengamos la oficialidad, seguirá siendo así. Pero sí que es cierto que estamos en un momento muy interesante creativamente hablando y eso proporciona una herramienta de transmisión de la oralidad más rica que la que yo tuve cuando era guaja”, opina Sofía Castañón, que aprendió asturiano de manera autodidacta porque durante su etapa educativa no se ofrecía la llingüa como asignatura. Ese desprejuicio es el que Piñán ejemplifica en García y Martínez, al destacar que no temen escribir en las dos llingüas. Es decir, “escriben en asturiano y castellano o, incluso, mezclan ambos en un mismo libro”, algo que, a su juicio, define el momento contemporáneo en el que se encuentra actualmente la escritura. 17.47 min Gente despierta - Mario Obrero - Berta Piñán