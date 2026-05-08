Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta

La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de cuatro días concedido por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en Topas.

"En este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", según la Audiencia.

“🔴 La Audiencia Provincial de Salamanca ha frenado el permiso de cuatro días que el juez de vigilancia penitenciaria había concedido a Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta



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Precisa en su resolución que tiene en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Audiencia ve "prematura e injustificada" la salida de Basterra La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas. Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno", han informado fuentes del TSJCyL. Un juez concede el primer permiso penitenciario a Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta en 2013 Los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.