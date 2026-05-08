Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta
- El juez de vigilancia penitenciaria le había concedido un permiso de cuatro días
- Basterra fue condenado a 18 años por el asesinato de su hija Asunta, en 2013
La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de cuatro días concedido por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en Topas.
"En este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", según la Audiencia.
“🔴 La Audiencia Provincial de Salamanca ha frenado el permiso de cuatro días que el juez de vigilancia penitenciaria había concedido a Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta— Radio 5 (@radio5_rne) May 8, 2026
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Precisa en su resolución que tiene en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".
La Audiencia ve "prematura e injustificada" la salida de Basterra
La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas.
Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno", han informado fuentes del TSJCyL.
Los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.
Condena por unanimidad de un tribunal popular
Alfonso Basterra y su mujer, Rosario Porto, fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, de doce años de edad. El tribunal impuso para ambos el agravante de parentesco. Fueron juzgados por un tribunal popular, que por unanimidad los declaró culpables de la muerte violenta de la niña.
Asunta fue encontrada sin vida en una pista forestal coruñesa en la madrugada del 22 de septiembre de 2013. El dictamen del jurado, compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, determinó que el crimen respondió a un plan "concordado" entre ambos progenitores.
Rosario Porto, exmujer de Basterra y madre de Asunta, se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva. Nunca admitió su participación ni la de su marido en el asesinato de la niña.