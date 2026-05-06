Europol no te notifica un proceso penal en curso por correo electrónico, es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) que notifica al receptor un proceso penal en curso. Es falso, se trata de una estafa, según asegura Europol a VerificaRTVE.

"La Dirección EUROPEC3, bajo la supervisión del Comandante Pascual Grisolia, le notifica por la presente que se ha interpuesto una denuncia penal en su contra por 'acceso fraudulento, mantenimiento en un sistema informático y ciberataques de denegación de servicio'", dice el correo electrónico por el que nos habéis consultado. A continuación, el texto informa de que adjunta "el expediente completo de la acusación así como las pruebas técnicas" y señala que quien lo recibe "está obligado a leer este archivo sin demora y seguir el procedimiento de regularización al pie de la letra para evitar una medida de prisión preventiva".

Europol no envía notificaciones por correo electrónico La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) asegura a VerificaRTVE que este mensaje es una "una estafa" y que no envía notificaciones a través de correo electrónico. Explica que "los estafadores intentan asustar a la gente para que les den dinero o información personal haciéndose pasar por Europol" y aclara que esta entidad nunca "te llamará, te enviará mensajes de texto ni correos electrónicos". El correo electrónico falso afirma que la notificación proviene de la Dirección de "EUROPEC3", pero esta dirección no existe, como se puede comprobar al hacer una búsqueda por la palabra clave "EUROPEC3". Esta nombre falso tiene similitudes con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), una unidad real integrada en la Europol y con sede en La Haya (Países Bajos), según la Comisión Europea (página 1). Otro elemento que debe hacernos sospechar es que el email falso sitúa la sede de EUROPEC3 en Madrid y aporta como dirección la de las dependencias de la Policía Nacional en el barrio de Canillas, en Madrid, según Google Maps. En VerificaRTVE hemos comprobado que el nombre de "Pascual Grisolia" es una identidad falsa, que no corresponde a ningún jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil en España. Lo hemos constatado con una búsqueda por las palabras clave "Pascual", "Grisolia", "jefe" y "ciberdelincuencia". Tampoco encontramos ninguno de los cargos mencionados dentro del organigrama de Europol, ni en la estructura del EC3. Además, observamos que el correo falso mezcla nombres de diferentes organismos (Europol, Fiscalía, Audiencia, Unidad de Ciberdelincuencia) de forma confusa.

El correo electrónico no procede de un dominio oficial El mensaje falso muestra como remitente una dirección de email con un dominio de Francia sin relación con Europol. Un análisis de la dirección de correo electrónico de contacto que aporta el email falso con la herramienta Verificaremails apunta que se trata de una dirección "inválida". Algo que también nos ha confirmado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que asegura que "el correo electrónico utilizado es falso, @europec3.org no es un dominio oficial" y añade que "Europol usa dominios institucionales, no dominios genéricos". El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta de que se ha detectado "una campaña de correos electrónicos fraudulentos (phishing) que suplantan a la Dirección General de la Guardia Civil y a Europol". Indica que también puede aparecer bajo el pretexto de la 'operación endgame', como te contamos en este artículo. Con ello intentan "asustar al destinatario con una supuesta implicación en ciberdelitos internacionales" con el objetivo de "iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión".