"Los 36 de La Madeleine": cuando un puñado de exiliados republicanos se enfrentó a 1500 alemanes

Para muchos republicanos el exilio en Francia no fue el final de la guerra, sino que muchos combatieron también contra los alemanes en la II Guerra Mundial. Es el caso de Los 36 de La Madeleine (Cartem Cómics), un grupo de exiliados republicanos que, en junio de 1944, se enfrentó a 1500 soldados alemanes en una pequeña localidad francesa. Una historia que sirve a Rafael Jiménez y Alejandro Lozano para hablar sobre temas como la Memoria Histórica y la importancia de recordar.

“Soy muy aficionado a la historia y sobre todo a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los republicanos que huyeron de España al final de la Guerra Civil –nos comenta Rafael-. Leyendo sobre los que se enrolaron en la resistencia francesa me di de bruces con esta historia que me pareció sorprendente por la magnitud de las fuerzas alemanas, 1500 soldados armados hasta los dientes con blindados y cañones. Los 36 españoles fueron capaces de afrontar a los alemanes, y no solo emboscarla, sino que la derrotaron y apresaron a los alemanes”.

“Para mí fue uno de los hechos más heroicos de la Segunda Guerra Mundial, derrotar a una columna de la orgullosa Wehrmacht. En su fuero interno se sintieron vencedores sobre los que para ellos habían sido los culpables de la derrota de la República”, añade el guionista.

Una historia que también llamó la atención del dibujante, Alejandro Lozano, que debuta en la novela gráfica con este cómic: “Yo nunca he sido un gran aficionado al género bélico, pero en cuanto Rafa me contactó y me contó la trama captó mi atención inmediatamente, como dice él, es la típica historia que si los protagonistas fuesen estadounidenses habrían hecho más de una película”.

“Esta es la historia de cómo unos pocos hombres rotos, que se han visto obligados a abandonar su país por culpa del fascismo, deciden plantarse y decir "No pasarán" -añade el dibujante-. Creo que ese sentimiento de resiliencia y esa lucha incansable contra el fascismo fue lo que me llevó a querer ser parte de este proyecto e intentar ayudar a recordar a estas personas de las que este país se decidió olvidar. Que este cómic sea mi primer trabajo profesional es un gran honor y que tanto Rafa como Daniel, nuestro editor, confiasen en un autor novato para esto es de agradecer”.

Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics)

¿Cómo fue posible la victoria? Pero… ¿Cómo fue posible que 36 españoles, sin apenas munición, derrotasen a un ejército? “Además de ser muy valientes los españoles estaban asesorados por franceses que conocían el terreno. Y los alemanes creían que quienes tenían enfrente eran paracaidistas del ejército norteamericano. En la fase final de la batalla dos aviones de la RAF vieron la columna alemana emboscada y la ametrallaron, ese fue el último golpe para que los soldados alemanes se rindieran”. En cuanto a cómo prepararon esa emboscada, Alejandro nos explica: “Con la colaboración de un par de franceses, los republicanos habían estudiado a fondo el terreno y prepararon tres rutas por las que se movían para llevar a cabo la emboscada. Al recrearlo, intenté que cada zona en la que estaban colocados los milicianos se viera, hasta un punto, distintas entre ellas. Había que tener mucho cuidado a la hora que dibujaba ya que tenía que tener en cuenta quién estaba dónde, a esto se le sumaba que el plan que tenían implicaba que no podían quedarse en un punto fijo, debían moverse constantemente para que pareciera que eran muchos más, por lo que también debían de estar en una zona distinta a la que estaban en la anterior viñeta en la que aparecieran”. Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics)

¿Quiénes eran esos 36 republicanos? En cuanto a quiénes eran esos 36 héroes, Rafael Jiménez nos explica: “Eran soldados republicanos que al terminar la Guerra Civil huyen a Francia buscando un lugar en el que poder ponerse a salvo de la represión del régimen de Franco. Soldados que habían luchado en todas las batallas de la Guerra Civil”. Pero el recibimiento que les dieron en Francia no fue el que esperaban, como nos comenta Rafael: “Los refugiados españoles fueron llevados a campos de concentración en playas. Abandonados y maltratados, muchos de ellos murieron en aquellas playas por enfermedades y malnutrición”. Rafael nos cuenta cómo llegaron hasta esa pequeña localidad montañosa de La Madeleine: “Una vez los alemanes ocupan Francia estos republicanos huyen y se lanzan a la guerra de guerrillas en los montes. Se enrolaron en la resistencia siendo parte muy importante en esa resistencia. Se convirtieron en maquis”. “No tenían nada que perder –añade-. Para ellos la Segunda Guerra Mundial era la oportunidad de seguir combatiendo el fascismo”. En cuanto a los protagonistas, Rafael destaca: “Pues por destacar destacaría a los tres que encabezaron la acción: Cristino García, Miguel Arcas y Gabriel Pérez. Su líder era Cristino García Granda considerado un auténtico héroe en Francia y asesinado por la dictadura de Franco”. Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics)

“Rafa sabe jugar muy bien con el suspense y la acción” Destacar la estupenda documentación que manejan tanto el guionista como el dibujante. “La documentación ha sido muy complicada porque hay muy poca información –asegura Rafael-. He tenido que indagar bastante. Pero no solo quería contar el hecho histórico sino también que el lector empatizase con aquellos hombres que tanto pasaron en su vida”. Por su parte, el dibujante asegura: “Han habido varios cómics que usé de referencia y que me inspiraron a la hora de hacer esta obra. Obviamente te voy a decir Los Surcos del azar, de Paco Roca. Rafa y yo queríamos hacer por estos hombres lo que Paco Roca había hecho por la Nueve. También te puedo decir la adaptación a cómic de Matadero 5, de Albert Monteys y Ryan North, que me ayudó mucho ver cómo Monteys dibujó a los alemanes y su uso del color para apoyar la narración. La serie Band of Brothers y otros cómics que no tienen mucho que ver con el género como el Daredevil de Waid y Samnee, Hellboy de Mignola... etc. Podría empezar a citar referencias y obras que me han inspirado, pero entonces no acabaríamos nunca (ja,ja,ja,ja)”. En cuanto al ritmo del cómic, Alejandro nos comenta: “Rafa sabe jugar muy bien con el suspense y la acción. Sabe perfectamente cuándo tiene que haber momentos más calmados y cuándo ser más frenéticos. Era la primera vez que dibujaba tiroteos, por lo que fue todo un ejercicio de prueba y error. Ví diferentes fuentes: cómics, películas..., para observar cómo lo hacían otros. Iba probando distintas composiciones a ver cuál funcionaba en qué momento, poniendo por delante siempre que la lectura fuera fluida y que la propia acción llevase al lector de viñeta a viñeta. Además de la acción, a lo largo de la historia hay unos cuantos flashbacks que nos dan contexto de los personajes, quiénes son, de dónde vienen, creo que fueron las escenas que más disfruté de dibujar y también de las más complicadas, ya que quería que cada una de estas escenas se sintiera especial por sí misma". Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics)

“No había dibujado nunca una pistola” En cuanto a recrear esas fuerzas enfrentadas, Alejandro nos comenta: “Fue complicado, la verdad. Pero desde el principio sabía cómo quería tratar al ejército alemán: si iban a superar en número y armas a los republicanos quise que se vieran como un bloque perfecto. Quería intentar que desde la primera página en la que aparecen den miedo y se sientan una verdadera amenaza, siendo una unidad que se mueve al unísono. En esas primeras páginas en las que aparecen, de hecho, no se les ve la cara, no muestran emoción alguna y conforme avanza la historia y se van viendo cada vez más acorralados se van volviendo más "humanos". “Mientras –añade-, los republicanos van armados prácticamente con palos y piedras, no van uniformados, visten ropas viejas, no están bien afeitados, si es que se han afeitado siquiera. Es un David contra Goliath”. En cuanto a las armas, el dibujante nos confiesa: “Es curioso, porque no había dibujado nunca una pistola. Pero en el proceso de investigación hablé con una amiga, Ana Ocaña. Gracias a Ana todo el cómic mantiene un rigor histórico que, sin ella, no sé si habría podido mantenerlo yo solo. Le comenté la historia y en una hora me había pasado un PDF de 80 páginas con todas las armas, uniformes y vehículos empleados durante la guerra por los franceses, alemanes y republicanos, por lo que conté con una gran fuente de referencias que me facilitaron mucho el dibujar las armas”. Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics) “Sobre lo más complicado de dibujar, no sabría decirte, ¡todo tiene su punto de dificultad! Pero mencionaré dos cosas: los vehículos, así en general, me produjeron más de un dolor de cabeza. Y, aunque no son dibujados, los bocadillos, al principio eran un desastre. Menos mal que tuve ayuda de otros profesionales que me aconsejaron y gracias a los cuales pude acabar por usarlos para acompañar la composición de las páginas y mantener el flujo narrativo, poco se habla de lo complicado que es rotular bien un cómic”, concluye el dibujante. Destacar también el uso del color en el cómic. “Para mí el color tenía mucha importancia –nos confiesa Alejandro-. Si el cómic iba a ser a color, debía ser en beneficio de la historia. Es la primera obra a color que hago por lo que tuve que ponerme las pilas y hacer muchas pruebas para conseguir transmitir lo que quería. Además, no quería usar las típicas paletas de tonos apagados, grises y sepias que suelen usarse en este tipo de historias y darle mi propia vuelta con tonos más saturado, casi pop a veces”. “Creo que lo que mejor refleja esto del color como elemento narrativo son los flashbacks, ya que hay varios repartidos a lo largo de la historia, dando trasfondo a distintos personajes, por lo que quise representar cómo cada uno recuerda las cosas de distintas maneras. Para esto hice que fueran desde que cada flashback tuviese un color propio, al blanco y negro, el azul, solo línea, manchas de blanco negro con un color en elementos destacados… hasta incluso escenas en las que uso esos tonos sepia que mencionaba antes. Que haya salido mejor o peor... eso ya que lo juzgue el lector”, concluye el dibujante. Página de 'Los 36 de La Madeleine' (Cartem Cómics)