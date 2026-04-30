Una ruta mitológica para conocer Cañamero

La localidad cacereña de Cañamero ha ideado otra manera de contar su historia. Quienes visiten este pueblo de Las Villuercas podrán conocerlo a través de sus mitos y leyendas en una ruta senderista, de algo más de un kilómetro, pensada para toda la familia

12 esculturas de Lupe Arévalo guían el recorrido

Una visita que comienza en la Era de las Escarihuelas y que discurre por el Desfiladero del Río Ruecas, en el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. En este Camino Natural de las Villuercas forasteros y paisanos se encontraban e intercambiaban historias y cuentos.

La artista Lupe Arévalo ha convertido los relatos en esculturas. 12 tallas en madera que sirven de parada para conocer lo que tantas veces han oído los cañameranos.

La historia del “Tío Camuñas”, el “hombre del saco de Cañamero”, el cuento de la gallina de los huevos de oro, o la leyenda de la Cruz Rica de Sevilla. En Las Villuercas se cuenta que hubo brujas, y hombres autores de las pinturas del Calcolítico que se han encontrado en algunas cuevas. Pero también que sus sierras fueron refugio para los maquis terminada la guerra civil.

Historias transmitidas de generación en generación, que ahora sirven para conocer el pueblo, de otra manera. Pero también disfrutar de la naturaleza y los paisajes del Geoparque.