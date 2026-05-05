'Rom, el caballero del espacio', la mítica colección de Marvel por fin completa en español

Una de las grandes noticias del año pasado fue la publicación de dos series míticas de Marvel de los años 70, Rom, el caballero del espacio y Los Micronautas, que aquí nunca habíamos podido disfrutar al completo por temas de derechos, ya que se basaban en juguetes y sus propietarios no habían llegado a un acuerdo con Marvel para poder reeditarlas. Pero gracias a Panini y SD Distribuciones ya tenemos disponibles los tres volumenes de Rom y en julio también se cerrará la colección de Los Micronautas con el tercer y último tomo.

Rom era un Caballero del Espacio, un habitante del pacífico planeta Galador, que había sido atacado por una belicosa raza, los Espectros Espaciales. Para defenderse, muchos de sus habitantes se habían convertido en ciborgs casi indestructibles y habían formado el cuerpo de los caballeros del espacio para perseguir a los Espectros por todo el universo y poner fin a su reinado de terror.

Este último volumen de Rom incluye los numeros 51 a 75, con los que finalizó la colección, además de los anuales 3 y 4 y el número 296 de The Increible Hulk, ya que en esa época era normal que Rom compartiese aventuras con otros personajes de Marvel. En este tomo nos encontraremos a Nick Furia, Rick Jones, Forja, el Hombre Hormiga o Alpha Flight. Y, por supuesto, asistiremos al final de esa lucha de los caballeros del espacio contra los Espectros.

Destacar los extras del volumen, como la interesante introducción del escritor y guionista de cómics Chris Ryall, los artículos sobre la colección o la galeria de arte del final del tomo que incluye portadas, ilustraciones y lápices de algúnas páginas.

Rom y algunos de los superhéroes más importantes de Marvel dibujados por Steve Ditko

Llega Steve Ditko La colección duró desde diciembre de 1979 hasta febrero de 1986. El guionista Bill Mantlo se ocuparía de prácticamente todos los números. Y su mayor aliado fue el dibujante Sal Buscema, que dibujaría casi todos los episodios hasta el 57, incluído en este tomo. A partir de ahí le sustituíria uno de los dibujantes más importantes de la editorial, Steve Ditko, cocreador de Spiderman o el Doctor Extraño, junto a Stan Lee. Original de una de las páginas de Ditko para Rom Ditko había regresado a Marvel tras una etapa en DC y no había querido volver a ocuparse de esas dos colecciones que le hicieron famoso. Y aquí realiza otro estupendo trabajo en el que destacan sus dotes como narrador, aunque lo cierto es que en esa época solía entregar lápices más sueltos y los entintadores que le pusieron, como Bob Layton, Jackson Guice, Tom Palmer, P. Craig Russell, Al MIlgrom, John Byrne, Joe Sinnott o Steve Leialoha, añadían los fondos y aportaban bastante de su personalidad al resultado final. Pero estamos convencidos de que todos esos grandes artistas disfrutaron colaborando con el que sería uno de sus grandes ídolos. Entre todos ellos, el que más colaboró con Ditko (en seis ocasiones) fue P. Craig Russell, uno de los dibujantes más elegantes de la historia del cómic. Por lo que podemos decir que estos números son algo muy especial. Sin duda la mejor edición posible de uno de los clásicos más demandados por los aficionados de Marvel. Y es que a algunos, entre los que me incluyo, nos ha costado más de 40 años saber cómo acababa la historia. Portada de 'Marvel Omnibus: Rom. La etapa Marvel original' (Panini/SD Distribuciones)

Rom, un juguete fracasado convertido en cómic de culto En los años 70 la editorial Marvel buscó ampliar su línea de comics con otros temas que no fueran solo los superhéroes. Así lanzo títulos de espada y brujería (Conan el Bárbaro, Kull el destructor), terror (La tumba de Drácula, El motorista fantasma), artes marciales (Shang-Chi, maestro de Kung Fú) o el que sería su mayor éxito de la década, la adaptación al cómic de Star Wars (Ciencia ficción). Y gracias al éxito de la saga de Lucas, también lo intentó con otros dos tebeos del género basados en juguetes: Rom y Micronautas. En cuanto al orígen de la colección de Rom, al parecer el guionista Bill Mantlo (Hulk, Spiderman) vio jugar a su hijo con un muñeco y al verlo tan entusiasmado se interesó por él. Era una figurita de Rom, el primer juguete electrónico que había lanzado la compañía Parker Brothers (actualmente Hasbro), que hasta entonces estaba centrada en juegos de mesa como el Monopoly o el Cluedo. Su nombre era un acrónimo de la Memora de Sólo Lectura (Read-Only Memory). Al ser el primer juguete de la compañía, los directivos quisieron abaratar los costes de producción al máximo y la figura era bastante cutre, ya que apenas tenía puntos de articulación y las lámparas led de color verde, que hacían las funciones de ojos, fueron sustituidas por otras de color rojo, que eran mucho más baratas. Los ejecutivos también se olvidaron de crear amigos o enemigos para Rom, aunque en la caja del juguete ponía que Rom era un caballero de la orden Solstar que se enfrentaba a los malvados “Magos”, los Espectros Espaciales. Fue entonces cuando Rom apareció en una esquinita de la portada de la revista Time que lo describía como “uno de esos juguetes para pensar”. Bill Mantlo convenció a sus jefes de llegar a un acuerdo con la juguetera para lanzar un cómic, algo que se produjo en 1979. Lo curioso es que, el juguete fue un completo fracaso, mientras que el cómic duraría 7 años, durante los que interactuaría con el resto del Universo Marvel. Lo malo es que, tras esos siete años, el cómic no se había podido volver a publicar por un problema de derechos (en España nunca llegó a publicarse entero). Lo que ha contribuido a que se convierta en un cómic de culto. Por eso estos volúmenes era tan ansiado por los aficionados. Anuncio en los cómics Marvel de la llegada de Rom

Un ciborg sin amigos Una vez decididos a lanzar la colección, Bill Mantlo se encontró con el problema de que solo tenía al protagonista de la colección, pero le faltaban los amigos, los enemigos, el escenario..., por lo que tuvo que empezar a crear su universo desde cero. Para ello contó con uno de sus colaboradores habituales, el dibujante Sal Buscema, junto al que había trabajado en una de las etapas más recordadas de Hulk y también en Spiderman. Así fue como Rom aterrizaba en una ciudad ficticia de Virginia occidental y nada más llegar bañaba a sus habitantes con una amenazadora luz roja. No les pasaba nada, pero después parecía desintegrar a dos de los habitantes del pueblo con otro rayo y sin ninguna contemplación. Enseguida descubríamos que Rom era un Caballero del Espacio, un habitante del pacífico planeta Galador, que había sido atacado por una belicosa raza, los Espectros espaciales. Para defenderse, muchos de sus habitantes se habían convertido en ciborgs casi indestructibles, ese cuerpo de caballeros del espacio que lograron parar la invasión de los Espectros. Primera página de Rom con la llegada del personaje a la Tierra Eso fue hace 200 años y en esos años 80 en los que transcurre el cómic, los caballeros del espacio viajan por todo el universo para atrapar a esos Espectros del espacio en un lugar de pesadilla que llaman el Limbo. Los Espectros pueden cambiar de forma y en la tierra han adquirido aspecto humano. Por eso, cuando Rom castiga a los Espectros enviándolos al Limbo (una prisión de pesadilla) con su rayo, los humanos solo ven que Rom aparentemente desintegra a otros humanos. Así que lo toman por un peligroso extraterrestre, cuando solo quiere salvarlos de los terribles Espectros que quieren dominar el mundo y que, gracias a su capacidad para cambiar de forma, se han metido en lugares como el gobierno o el Pentágono, ocupando puestos de poder. Como veis es un cómic de ciencia ficción muy influido por otros como Silver Surfer, Los Cuatro Fantásticos (los Skrulls podían ser parientes lejanos de los Espectros) o series de televisión como Los Invasores. La armadura de Rom era prácticamente indestructible, ya que le permitía viajar por el espacio a gran velocidad, podía soportar las garras de Lobezno e incluso era capaz de autorrepararse. Además, Rom tenía tres armas o complementos principales: El Neutralizador, que le permitía enviar a los Espectros al Limbo; el Analizador, que le servía para distinguir a los Espectros de los humanos; y el Traductor Universal, con el que podía entender a cualquier ser del universo. Viñetas de Rom

El primer trabajo de Frank Miller para Marvel Otra curiosidad de esta colección es que, si os fijáis en la portada de este volumen, descubriréis que el dibujante no es otro que Frank Miller (Sin City, Batman, Daredevil) en su primer trabajo publicado en Marvel. El Director Editorial, Jim Shooter, buscaba una imagen impactante para la primera imagen que los lectores iban a ver de ese nuevo personaje. Se lo había encargado a otros dibujantes, pero sus bocetos no terminaban de convencerle. Entonces vio a un joven dibujante que buscaba trabajo en Marvel y le preguntó si quería intentarlo. Ese joven era Miller, que aprovechó la oportunidad y esa primera portada se ha convertido en la más icónica del personaje, que también es la elegida para este primer volumen recopilatorio. Además, Miller realizaría otras portadas para la serie, que están incluidas en este volumen. Rom fue un éxito inmediato gracias a los guiones de Mantlo y a los estupendos dibujos de Sal Buscema, que dibujó la mayor parte de los números de la colección. Luego se dejaría ayudar por otros grandes autores como Joe Sinnott, Al Milgrom o Frank Giacoia. Pero su trabajo en estos cómics es de lo mejorcito de su elevada producción. Y tuvo oportunidad de crear todo el universo, las naves espaciales y las armas de esos caballeros del espacio, así como la tecnología empleada por sus enemigos, los temibles Espectros espaciales. Portada alternativa de Rom a cargo de Frank Miller