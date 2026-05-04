'Triarquía. Mirage', las alucinantes "visiones artísticas" de Tan Eng Huat

El premiado artista malasio Tan Eng Huat (1974), se hizo muy popular por sus colaboraciones con Marvel y DC en títulos como Doom Patrol, Batman, Silver Surfer o Thor, gracias a los que consiguió una nominación a los premios Eisner. Pero, por buenas que fueran esas viñetas, no llegábamos a imaginarnos la belleza de sus ilustraciones más personales, que se recogen en el libro Triarquía. Mirage, que Amok Ediciones trae ahora a España.

Un Art Book realmente espectacular, que recoge más de 70 ilustraciones, que recorren sus impactantes narrativas visuales.

Un libro que tiene mucho de tribal y de animal, ya que las razas indígenas y los animales antropomórficos son los protagonistas de estas preciosas ilustraciones perfectamente reproducidas a gran tamaño en la imprescindible edición de Amok.

Sin olvidar los bellísimos paisajes naturales donde coloca en ocasiones a esas figuras (bosques, desiertos...), que convierten a este Art Book en un canto a esa relación de los hombres con la naturaleza.

Ilustraciones de Tan Eng Huat (Amok ediciones)

Crea su propia mitología El autor saca esas bellas imágenes de sus sueños y pesadillas para crear su propia mitología de dioses, semidioses y monstruos, que nos recuerda a otras como la Egipcia o la Grecorromana. Por eso, en estas páginas encontraréis humanos con cabeza de animales (como ese mandril de la portada o el imprescindible minotauro), héroes realizando sus hazañas... o miembros de tribus con sus bellas pinturas ceremoniales festejando sus ritos de iniciación alrededor del fuego. Un mundo donde la imaginación de su autor es el único límite. Y ya os decimos que esa imaginación parece inagotable e imparable, ya que se convierte en formas tan bellas como inquietantes, pero que siempre rebosan poder y humanidad. Unas ilustraciones que demuestran la sensibilidad artística de Tan Eng Huat y que están llenas de simbolismo. Un recorrido por el mundo creativo de un autor que es capaz de dejarnos con la boca abierta y, a la vez, despertar nuestra curiosidad. Si os detenéis en alguna de esas ilustraciones, seguro que os imaginaréis un mundo propio para cada una de las criaturas que representan. Tal es el poder evocador de este artista. Ilustración de Tan Eng Huat (Amok ediciones)