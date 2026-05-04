Día del Funcionario
- El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido el encargado de entregar las 50 placas y escudos a diferentes funcionarios por sus 25 y 35 años de servicio.
- En la misa que se ha celebrado en la Iglesia de San Francisco se ha recordado a los trabajadores de la Administración local que han fallecido en el último año.
Sandra Aswani
Con motivo del Día del Funcionario se han realizado dos actos en la Ciudad Autónoma. Una misa en la Iglesia de San Francisco y una entrega de reconocimientos en el salón del Trono del Palacio Autonómico.