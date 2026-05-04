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Día del Funcionario

  • El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido el encargado de entregar las 50 placas y escudos a diferentes funcionarios por sus 25 y 35 años de servicio.
  • En la misa que se ha celebrado en la Iglesia de San Francisco se ha recordado a los trabajadores de la Administración local que han fallecido en el último año.
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Día del funcionario
Sandra Aswani

Con motivo del Día del Funcionario se han realizado dos actos en la Ciudad Autónoma. Una misa en la Iglesia de San Francisco y una entrega de reconocimientos en el salón del Trono del Palacio Autonómico.

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