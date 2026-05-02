Aitor Esteban ve "inaceptable" el meme de los socialistas vascos sobre él: "Lo preocupante es lo que dice"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado "inaceptable" el meme publicado esta semana por el PSE-EE, socio de gobierno en Euskadi, en su cuenta "oficial", un montaje en el que el líder jeltzale se lanza a la piscina, acompañado de un mensaje ironizando sobre su optimismo respecto a nuevo estatuto vasco. Con todo, ha aseverado que la coalición "no está en peligro".

"Es inaceptable que se haga algo así desde una cuenta oficial de tu socio de coalición, pero lo preocupante del tuit, del 'meme', no es la imagen, es lo que se dice", ha asegurado Esteban en declaraciones a EITB en la que es la primera intervención sobre la polémica.

Los socialistas vascos publicaron el pasado martes en su cuenta de X una foto generada con inteligencia artificial de un trajeado y sonriente Esteban lanzándose en plancha a una piscina mientras varias personas aplauden y se ríen. El meme todavía permanece en su perfil.

La imagen iba acompañada del siguiente texto: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

Según ha informado el presidente del PNV, el martes de la semana pasada ambos partidos mantuvieron una reunión, que contó con la presencia del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la que los socialistas rechazaron un acuerdo conjunto para la reforma de la Ley de Empleo Público, si bien reconocieron el "esfuerzo importante" realizado por los jeltzales, a quienes aseguraron que "ni vamos a hacer sangre ni vamos a entrar en guerra".