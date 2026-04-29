PNV y PSOE rebajan la tensión surgida por el meme de Aitor Esteban

El PNV y el PSOE se enfrentan a la que quizás sea su peor crisis en los últimos años. Se desató tras la publicación de un meme de Aitor Esteban en las redes sociales del PSE. Una foto del presidente del PNV, generada por IA, en la que se le ve “tirándose a la piscina”, en relación al nuevo Estatuto.

Durante el pleno de control celebrado este miércoles en el Congreso, la portavoz del PNV Maribel Vaquero le ha preguntado al presidente del Gobierno si quiere terminar la legislatura ‘solo o en compañía’. Y le ha recordado que la aritmética parlamentaria es perversa. Pedro Sánchez le ha respondido ‘Por supuesto quiero compañía, y además buena compañía como la del PNV’.

En los pasillos del Congreso, fuentes del PNV insistían en pedir a Sánchez que ponga orden. Y una voz autorizada en el PSE, el lehendakari Patxi López, se mostraba convencido de que las aguas volverán a su cauce entre jeltzales y socialistas.

El Gobierno Vasco ve clara la hoja de ruta La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha asegurado esta mañana que el Ejecutivo presidido por el lehendakari Imanol Pradales, que integran por PNV y PSE, tiene clara su hoja de ruta. Ha recordado en este sentido el Pacto por una actividad ejemplar firmado en 2024, que asumen las dos formaciones. Pero mañana habrá otro ‘test de resistencia’ a las relaciones entre los dos partidos en el Parlamento Vasco. Acaba el plazo para presentar enmiendas a la ley de empleo público. Y es más que probable que PNV y PSE presenten textos distintos a cuenta del nivel de euskera exigido en las OPEs.