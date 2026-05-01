Salarios dignos y vivienda, principales reivindicaciones del 1 de mayo en Navarra
- Los sindicatos UGT y CCOO han vuelto a compartir pancarta
- ELA reivindica el antifascismo y LAB el salario propio en Navarra
Este 1 de mayo las calles de la capital navarra se han llenado de manifestaciones y reivindicaciones. Hasta cinco marchas han recorrido el centro de Pamplona en una jornada que ha puesto la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el centro de las reivindicaciones.
UGT Y CCOO, de la mano
Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado en este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y han reivindicado unas condiciones laborales "dignas" para los trabajadores.
La manifestación ha partido, a las 11.30 horas, desde la sede de ambos sindicatos, en la calle Tudela, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en el Bosquecillo, donde se han programado una jornada festiva, con música e hinchables.
Entre los asistentes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la portavoz parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu, entre otros.
El secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha lanzado un mensaje de "no a la guerra y sí a la paz, no a la discriminación y sí a incrementar salarios, sí a mejorar el precio de la vivienda, sí a la salud laboral, sí a la democracia". También ha recordado las 14 personas fallecidas el año pasado en Navarra por accidentes laborales.
Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha defendido que "hoy es un día de reivindicación, un día importante para la clase trabajadora, en el que tenemos que reivindicar un trabajo digno, unas condiciones dignas y una vivienda digna".
Salario mínimo propio para Navarra
El portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha defendido este Primero de Mayo la necesidad de garantizar un salario mínimo de 1.500 euros en la comunidad y ha advertido de que la clase trabajadora “no está dispuesta a pagar la factura” del actual contexto económico e internacional.
Lo ha dicho poco antes del inicio de la manifestación con la que LAB ha conmemorado el Primero de Mayo en Pamplona, que ha recorrido el centro de la ciudad encabezada por una pancarta con el lerma "Etxebizitza eskubidea. Kalitatezko zerbitzu publikoak. Soldata eta pentsio duinak" ('Derecho a la vivienda. Servicios públicos de calidad. Salarios y pensiones dignas').
Por su parte el sindicato ELA ha reclamado un salario mínimo interprofesional propio en Navarra, así como el derrumbe del Monumento a los Caídos y la disolución de la OTAN. Ha sido con motivo del Primero de Mayo, en una manifestación que precisamente ha partido del Monumento a los Caídos con un enfoque "antifascista", como han reivindicado desde el colectivo.
Imanol Pascual, coordinador de ELA en Navarra, ha reclamado en nombre del sindicato un SMI de 1.500 euros para la Comunidad foral y se ha mostrado crítico con PSN y Contigo-Zurekin, quienes en marzo votaron en contra junto con PPN y Vox a la propuesta planteada en este sentido por EH Bildu y Geroa Bai en el Parlamento de Navarra.