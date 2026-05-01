Salarios dignos y vivienda, principales reivindicaciones del 1 de mayo en Navarra

Este 1 de mayo las calles de la capital navarra se han llenado de manifestaciones y reivindicaciones. Hasta cinco marchas han recorrido el centro de Pamplona en una jornada que ha puesto la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el centro de las reivindicaciones.

UGT Y CCOO, de la mano

Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado en este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y han reivindicado unas condiciones laborales "dignas" para los trabajadores.

La manifestación ha partido, a las 11.30 horas, desde la sede de ambos sindicatos, en la calle Tudela, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en el Bosquecillo, donde se han programado una jornada festiva, con música e hinchables.

Entre los asistentes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la portavoz parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu, entre otros.

El secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha lanzado un mensaje de "no a la guerra y sí a la paz, no a la discriminación y sí a incrementar salarios, sí a mejorar el precio de la vivienda, sí a la salud laboral, sí a la democracia". También ha recordado las 14 personas fallecidas el año pasado en Navarra por accidentes laborales.

Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha defendido que "hoy es un día de reivindicación, un día importante para la clase trabajadora, en el que tenemos que reivindicar un trabajo digno, unas condiciones dignas y una vivienda digna".