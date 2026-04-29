El Ministerio de Cultura crea la Oficina de Difusión de la Danza para reforzar la proyección del sector

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado la Oficina de Difusión de la Danza (ODD), una nueva unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo del Ministerio de Cultura. Su objetivo es impulsar, promover y proyectar el sector de la danza española tanto a nivel nacional como internacional.

La ODD dará impulso a la proyección y el fomento de la danza, promoviendo la presencia y la movilidad de la creación coreográfica española mediante coproducciones, residencias, participación en redes, ferias y proyectos de intercambio, así como generando proyectos de investigación y experimentación. Además, la ODD favorecerá la realización de proyectos didácticos y la formación de los profesionales del sector.

El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y ha sido presentado por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, el director artístico de la Biennale de la Danse y de la Maison de la Danse de Lyon, Tiago Guedes, y el director artístico de La Caldera Centre de Creació de Dansa de Barcelona, Javier Cuevas, encargados de dar a conocer las primeras iniciativas que esta nueva Oficina ya ha puesto en marcha.

Urtasun ha explicado que la creación de esta oficina responde a una demanda del sector, tras un proceso de escucha de sus necesidades y la reordenación de los criterios de las ayudas. Ha subrayado además “el compromiso explícito de este equipo con la danza y con un universo creativo que prefigura y define el ecosistema artístico contemporáneo”.

El acto ha incluido además dos actuaciones: una muestra de Masa, la nueva creación de la Compañía Nacional de Danza junto a la coreógrafa Luz Arcas, y un extracto de Afanador del Ballet Nacional de España. La presentación ha finalizado con la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Danza.

Un paso más en la reforma del INAEM La creación de la Oficina de Difusión de la Danza es uno de los pasos fundamentales de la reforma del INAEM, ya materializados. Otro paso es la puesta en marcha de la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar, que nace en el seno de la nueva Dirección General de las Artes Escénicas y de la Música, cuya creación fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2025. La creación de ambas supone un avance en el apoyo del Ministerio de Cultura a la disciplina de la danza y en el reconocimiento de su relevancia. El objetivo es la internacionalización y fortalecimiento del sector. La ODD busca dar proyección a la danza española mediante coproducciones, residencias, redes internacionales, ferias, intercambio, investigación, formación y proyectos de mediación.