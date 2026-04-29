El Ministerio de Cultura crea la Oficina de Difusión de la Danza para reforzar la proyección del sector
- El ministro de Cultura presenta la nueva unidad del INAEM para reforzar la gestión de las artes escénicas y la música
- La ODD impulsará la danza española y fortalecerá su proyección nacional e internacional
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado la Oficina de Difusión de la Danza (ODD), una nueva unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo del Ministerio de Cultura. Su objetivo es impulsar, promover y proyectar el sector de la danza española tanto a nivel nacional como internacional.
La ODD dará impulso a la proyección y el fomento de la danza, promoviendo la presencia y la movilidad de la creación coreográfica española mediante coproducciones, residencias, participación en redes, ferias y proyectos de intercambio, así como generando proyectos de investigación y experimentación. Además, la ODD favorecerá la realización de proyectos didácticos y la formación de los profesionales del sector.
El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y ha sido presentado por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, el director artístico de la Biennale de la Danse y de la Maison de la Danse de Lyon, Tiago Guedes, y el director artístico de La Caldera Centre de Creació de Dansa de Barcelona, Javier Cuevas, encargados de dar a conocer las primeras iniciativas que esta nueva Oficina ya ha puesto en marcha.
Urtasun ha explicado que la creación de esta oficina responde a una demanda del sector, tras un proceso de escucha de sus necesidades y la reordenación de los criterios de las ayudas. Ha subrayado además “el compromiso explícito de este equipo con la danza y con un universo creativo que prefigura y define el ecosistema artístico contemporáneo”.
El acto ha incluido además dos actuaciones: una muestra de Masa, la nueva creación de la Compañía Nacional de Danza junto a la coreógrafa Luz Arcas, y un extracto de Afanador del Ballet Nacional de España. La presentación ha finalizado con la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Danza.
Un paso más en la reforma del INAEM
La creación de la Oficina de Difusión de la Danza es uno de los pasos fundamentales de la reforma del INAEM, ya materializados. Otro paso es la puesta en marcha de la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar, que nace en el seno de la nueva Dirección General de las Artes Escénicas y de la Música, cuya creación fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2025.
La creación de ambas supone un avance en el apoyo del Ministerio de Cultura a la disciplina de la danza y en el reconocimiento de su relevancia. El objetivo es la internacionalización y fortalecimiento del sector. La ODD busca dar proyección a la danza española mediante coproducciones, residencias, redes internacionales, ferias, intercambio, investigación, formación y proyectos de mediación.
Proyectos nacionales y formación de la ODD
La ODD inicia su actividad con una colaboración con la Biennale de la Danse de Lyon 2027, una de las citas internacionales más relevantes del sector. Esta edición contará con un ‘Foco Ibérico’ dedicado a la creación de España y Portugal, que incluirá la exhibición de piezas, la visibilización de artistas emergentes mediante convocatoria pública y un espacio de encuentro profesional con conferencias, mesas y debates.
En el ámbito nacional, la Oficina de Difusión de la Danza ha puesto en marcha diferentes líneas de colaboración con entidades del sector repartidas por toda España. Entre ellas destaca ‘ODD en Red’, un acuerdo con La Caldera que integra el Castillo Palacio de Magalia, del INAEM, en su red de centros de residencias y creación. Esta incluye además mentorías internacionales dirigidas a distribuidores de danza en distintas fases de su carrera.
Por otra parte, la ODD impulsa el ‘Modelo DĀD’ en colaboración con el Centro Coreográfico de La Gomera, con el objetivo de combinar danza contemporánea, participación social y mediación comunitaria. Esta iniciativa se complementará con unas jornadas profesionales en Madrid destinadas a profundizar en este enfoque.
Junto a estas líneas de trabajo, la oficina desarrolla el programa formativo ‘Aula ODD’, que reúne actividades de formación, encuentro e intercambio dirigidas tanto a profesionales de la danza como a centros educativos y deportivos vinculados al movimiento. Entre sus primeras acciones se incluyen jornadas profesionales previstas para 2026, la participación de escuelas internacionales como el Royal Ballet School, la Ópera de París o la John Cranko Schule, y un despliegue territorial que llevará estas formaciones a conservatorios de distintas ciudades españolas.
En los próximos meses, la Oficina de Difusión de la Danza ampliará sus colaboraciones con la incorporación de nuevos espacios e instituciones a sus proyectos.
La ODD utilizará el portal danza.es como principal canal de difusión de sus actividades. Esta web, punto de encuentro del sector, incorporará a partir de ahora la información, herramientas y recursos de la propia Oficina de Difusión de la Danza.
*Erica Arredondo es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la UAH con el Instituto de RTVE. Este artículo ha sido supervisado por el jefe de Cultura, Esteban Ramón.