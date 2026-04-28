San Vicente del Monte: el pueblo cántabro que no se apagó

El gran apagón que dejó sin fluido eléctrico a la península Ibérica el 28 de abril de 2025 pasó prácticamente inadvertido en unas pocas localidades que cuentan con sistemas de acumulación de energía. Una de esas "islas" en las que la vida continuó con total normalidad es San Vicente del Monte, una pequeña localidad cántabra en el municipio de Valdáliga. El pueblo está equipado con una tecnología de almacenamiento de baterías que le permite recuperar el suministro cuando se producen caídas en la red, como la que sucedió hace hoy un año.

Sistema de almacenamiento de energía de San Vicente del Monte (Cantabria) RTVE CANTABRIA

La instalación, diseñada y fabricada por la empresa ZGR Corporación para la distribuidora Viesgo, se encuentra ubicada junto a una pista deportiva en el límite del pueblo, tal y como se muestra en el mapa inferior. Ocupa parte de una zona verde entre árboles a menor altitud que el resto del casco urbano, lo que reduce su impacto visual. Tanto que muchos de los 200 vecinos de San Vicente del Monte ni siquiera recordaban que existía y aquel día cayeron en la cuenta de que esa caja grande de color verde les había salvado del cero energético.

Así lo rememora Eduardo Callejo, que reside en el pueblo y desde hace unos meses preside la Junta Vecinal: "No nos acordábamos de que había ahí un generador", asegura a RTVE. Callejo explica que en San Vicente del Monte "la luz se fue durante un segundo", lo que le hizo pensar que tan solo se trataba de "una pequeña avería". Reconoce que para él y sus vecinos fue un día completamente "normal" salvo por lo excepcional de saberse el único lugar de Cantabria y uno de los pocos de España que tuvo luz durante el apagón una vez que la noticia comenzó a difundirse por los medios de comunicación.

Aquella tarde, San Vicente del Monte se convirtió en una suerte de centro de peregrinación. Muchos se desplazaron desde otros pueblos de la zona, Cabezón de la Sal e incluso Santander. El alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, relata que subían para cargar sus móviles, tabletas e incluso para cocinar o calentar la comida. El regidor ironiza con la supuesta comodidad que a menudo se atribuye a la ciudad en comparación con el medio rural: "Fue una satisfacción saber que en un pueblo había luz y en la ciudad no", apostilla.

El núcleo urbano de San Vicente del Monte se libró del gran apagón del 28 de abril de 2025 RTVE CANTABRIA