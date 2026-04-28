Nicolás Maduro no tiene la nacionalidad colombiana, es un bulo

En redes sociales difunden un vídeo en el que una mujer afirma en una entrevista que Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento y que Venezuela ha sido gobernada por un extranjero. Es un bulo que circula desde 2013, cuando se expuso un certificado falso que afirmaba que Maduro había nacido en Cúcuta (Colombia) el 20 de noviembre de 1961. La Registraduría Nacional de Colombia desmintió la autenticidad de ese documento.

Este mensaje no muestra la nacionalidad de Maduro El mensaje compartido más de 5.000 veces en X desde el 24 de abril dice: "Comprueban ante tribunal de EEUU la nacionalidad colombiana de Maduro. El Tribunal solicitó información a la Registraduría de Colombia que respondió que Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento (sic)". La publicación adjunta un video de 3:41 de duración que muestra una entrevista a Blanca Rosa Mármol, una mujer a la que presentan como abogada magistrada emérita del TSJ. La letrada afirma que tras una solicitud "del tribunal de Estados Unidos donde se sigue el juicio contra Maduro a la Registraduría de Colombia sobre la nacionalidad de Maduro" revela que "la nacionalidad colombiana de Maduro. Nació en Colombia, hijo de padre y madre colombianos. No queda ninguna duda de esa situación." Nicolás Maduro no tiene la nacionalidad colombiana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, mostró en 2013 una certificación del acta de nacimiento de Maduro que demuestra que es venezolano de nacimiento. El hijo de Nicolás Maduro publicó en su perfil de Instagram un documento de la Jefatura Civil de la parroquia La Candelaria de Caracas que ratifica su nacimiento en la capital venezolana. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó en 2016 que "Nicolás Maduro Moros, es venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales expedidos por las máximas autoridades del registro civil venezolano, así como también mediante documentos irrefutables emanados del Estado Colombiano". El texto indica que "nació en la ciudad de Caracas el 23 de noviembre de 1962".