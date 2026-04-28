La Academia de Ciencias de EE.UU. retira un artículo de Barbacid por conflicto de intereses no declarado
- La institución elimina de su revista 'PNAS' un texto sobre cáncer de páncreas del investigador español
- Barbacid atribuye la situación a una "omisión formal" sin mala fe ni intención de ocultación
La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha decidido retirar de su revista científica PNAS un artículo firmado por un equipo de investigadores liderado por el científico español Mariano Barbacid, tras detectar un "relevante" conflicto de intereses no declarado en el momento de su envío, según ha adelantado el diario El País.
El trabajo, centrado en avances contra el cáncer de páncreas, incluía también como coautoras a Vasiliki Liaki y Carmen Guerra. Según ha confirmado la propia Academia, los tres mantienen intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets, creada con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de tumor, uno de los más agresivos.
La política editorial de la revista PNAS establece que los miembros de la Academia que tengan intereses financieros o de otro tipo que puedan influir en su objetividad deben enviar sus trabajos como "presentación directa", un procedimiento estándar que evita posibles ventajas competitivas. En este caso, el artículo fue tramitado como contribución de académico sin que se hubiera declarado ese vínculo, lo que ha motivado su retractación formal.
El estudio, desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), describía una terapia combinada de tres fármacos que lograba eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas sin efectos secundarios relevantes y evitando resistencias. Los resultados fueron presentados públicamente en enero por Barbacid junto a investigadoras, representantes de la Fundación CRIS contra el cáncer y pacientes, generando una notable expectación.
"Omisión formal" sin mala fe
Tras la retirada, el propio Barbacid ha difundido un comunicado en el que atribuye la situación a una "omisión formal" sin mala fe ni intención de ocultación. El investigador subraya que la Academia le trasladó que "el valor de la investigación en sí no está en duda", sino que la medida responde al cumplimiento estricto de las normas editoriales.
Según explica, la retractación era el único mecanismo posible para subsanar el error, y ya han vuelto a enviar el artículo mediante el procedimiento ordinario de revisión, por lo que confía en que pueda ser publicado de nuevo próximamente.
Barbacid también defiende la creación de Vega Oncotargets como un paso necesario para trasladar los resultados científicos a aplicaciones clínicas, asegurando que la empresa está centrada exclusivamente en el desarrollo de la denominada "Triple Terapia". Asimismo, ha querido tranquilizar a los donantes del proyecto, insistiendo en que los fondos se destinarán íntegramente a avanzar en nuevos tratamientos.
El investigador concluye que el defecto de forma en la publicación "no afecta ni a la solidez de los resultados científicos ni al desarrollo del proyecto", que continúa su curso con el objetivo de llegar a pacientes en los próximos años.