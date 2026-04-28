La Academia de Ciencias de EE.UU. retira un artículo de Barbacid por conflicto de intereses no declarado

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha decidido retirar de su revista científica PNAS un artículo firmado por un equipo de investigadores liderado por el científico español Mariano Barbacid, tras detectar un "relevante" conflicto de intereses no declarado en el momento de su envío, según ha adelantado el diario El País.

El trabajo, centrado en avances contra el cáncer de páncreas, incluía también como coautoras a Vasiliki Liaki y Carmen Guerra. Según ha confirmado la propia Academia, los tres mantienen intereses financieros en la empresa Vega Oncotargets, creada con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de tumor, uno de los más agresivos.

La política editorial de la revista PNAS establece que los miembros de la Academia que tengan intereses financieros o de otro tipo que puedan influir en su objetividad deben enviar sus trabajos como "presentación directa", un procedimiento estándar que evita posibles ventajas competitivas. En este caso, el artículo fue tramitado como contribución de académico sin que se hubiera declarado ese vínculo, lo que ha motivado su retractación formal.

El estudio, desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), describía una terapia combinada de tres fármacos que lograba eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas sin efectos secundarios relevantes y evitando resistencias. Los resultados fueron presentados públicamente en enero por Barbacid junto a investigadoras, representantes de la Fundación CRIS contra el cáncer y pacientes, generando una notable expectación.