'Julia' se lava la cara: la escultura de Jaume Plensa se someterá a una limpieza a fondo

Una cabeza femenina de 12 metros de altura se ha convertido en parte del paisaje urbano de la madrileña plaza de Colón. Su nombre es Julia, una obra del escultor barcelonés Jaume Plensa, al que un taxista dijo que era "como hacer Photoshop en la realidad".

Julia fue instalada en 2018 sobre la lámina de agua circular que antes acogía el pedestal del Almirante de la Mar Océana. El navegante ahora dirige en tráfico desde los carriles de la Castellana en frente de su propia plaza.

En general, Julia goza de buena salud y cada año se realiza una limpieza para el correcto mantenimiento de su blanca piel, hecha de resina de poliéster y polvo de mármol, pero en este ejercicio se han planteado unos trabajos más exhaustivos.

Conservar el patrimonio La Fundación María Cristina Masaveu Peterson, propietaria de la estatua, y el Ayuntamiento de Madrid impulsan una intervención especializada para garantizar su óptimo estado de conservación. El coste de las labores de mantenimiento será asumido íntegramente por la Fundación y lo llevará a cabo una empresa especializada en restauración de obras escultóricas. Un proceso que se está realizando en estrecha colaboración con el estudio de Plensa, según detalla la institución. Tras ocho años expuesta al aire libre, sujeta a las inclemencias meteorológicas y a la contaminación ambiental, la intervención ayudará a preservar esta emblemática obra de arte público. 'Julia' de Jaume Plensa. EFE/Paloma Puente La limpieza completa eliminará tanto la suciedad derivada de la polución y el agua de la lluvia como las pequeñas manchas de oxidación detectadas en la superficie de la cabeza de Julia. Como parte de estas labores, se verificará el estado interno de la escultura, cuya estructura está compuesta por un sistema tubular de acero inoxidable, y se sellará con silicona la unión entre las distintas piezas para evitar la entrada de agentes externos en el interior. Durante los trabajos, que incluyen consolidar, estabilizar y reintegrar algunas grietas superficiales, se instalará un andamio que cubrirá parcialmente la escultura. Está previsto que la intervención se prolongue hasta principios del mes de junio.