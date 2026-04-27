'Julia' se lava la cara: la escultura de Jaume Plensa se someterá a una limpieza a fondo
- La cabeza de resina de poliéster y polvo de mármol blanco está en la plaza de Colón
- Instalada desde 2018 sobre una lámina de agua, necesita labores de mantenimiento
Una cabeza femenina de 12 metros de altura se ha convertido en parte del paisaje urbano de la madrileña plaza de Colón. Su nombre es Julia, una obra del escultor barcelonés Jaume Plensa, al que un taxista dijo que era "como hacer Photoshop en la realidad".
Julia fue instalada en 2018 sobre la lámina de agua circular que antes acogía el pedestal del Almirante de la Mar Océana. El navegante ahora dirige en tráfico desde los carriles de la Castellana en frente de su propia plaza.
En general, Julia goza de buena salud y cada año se realiza una limpieza para el correcto mantenimiento de su blanca piel, hecha de resina de poliéster y polvo de mármol, pero en este ejercicio se han planteado unos trabajos más exhaustivos.
Conservar el patrimonio
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson, propietaria de la estatua, y el Ayuntamiento de Madrid impulsan una intervención especializada para garantizar su óptimo estado de conservación.
El coste de las labores de mantenimiento será asumido íntegramente por la Fundación y lo llevará a cabo una empresa especializada en restauración de obras escultóricas. Un proceso que se está realizando en estrecha colaboración con el estudio de Plensa, según detalla la institución.
Tras ocho años expuesta al aire libre, sujeta a las inclemencias meteorológicas y a la contaminación ambiental, la intervención ayudará a preservar esta emblemática obra de arte público.
La limpieza completa eliminará tanto la suciedad derivada de la polución y el agua de la lluvia como las pequeñas manchas de oxidación detectadas en la superficie de la cabeza de Julia.
Como parte de estas labores, se verificará el estado interno de la escultura, cuya estructura está compuesta por un sistema tubular de acero inoxidable, y se sellará con silicona la unión entre las distintas piezas para evitar la entrada de agentes externos en el interior.
Durante los trabajos, que incluyen consolidar, estabilizar y reintegrar algunas grietas superficiales, se instalará un andamio que cubrirá parcialmente la escultura. Está previsto que la intervención se prolongue hasta principios del mes de junio.
Convenio prorrogable
Julia permanecerá en la plaza de Colón hasta diciembre de 2026, de acuerdo con la prórroga del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Fundación a finales del año pasado, y que contempla la posibilidad de su permanencia hasta diciembre de 2027.
La iniciativa de mecenazgo impulsada por la FMCMP en 2018 hizo posible que por primera vez Jaume Plensa –Premio Especial El Ojo Crítico en 2023– presentara una obra de estas características en España.
Los visitantes que echen de menos a Julia pueden acercarse a la sede de la Fundación, a menos de 300 metros, y contemplar El patio del Silencio, también de Plensa, un relieve de 14 metros de altura, en el que un rostro femenino se tapa la boca con las manos.