La mejor fabada del mundo se sirve en la sidrería Río Astur de Gijón
- El Rincón de Adi y La Sauceda se hicieron con el segundo y tercer premio
- El concurso gastronómico ha celebrado este año su decimosexta edición
La sidrería Río Astur, situada en Gijón, se ha alzado este martes con el título de 'La Mejor Fabada del Mundo', concurso gastronómico que este año llega a su decimosexta edición.
En segundo lugar ha quedado El Rincón de Adi, en Oviedo, y en tercero, La Sauceda, en Buelles, concejo de Peñamellera Baja, que ganó el concurso en 2019.
En la final de este concurso, organizado por la empresa de eventos gastronómicos Gustatio junto con el Ayuntamiento de Villaviciosa, han participado veintitrés restaurantes, veinte de ellos asturianos y otros tres de Águilas (Murcia), Granada y Madrid.
El jurado, que ha estado integrado entre otras personas por los cocineros Esther Manzano, Pedro Morán, Isaac Loya, José Antonio Campoviejo, Luis Alberto Martínez y Gregorio García, ha tenido en cuenta en sus valoraciones aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba o el compango (el acompañamiento de chorizo, morcilla y tocino) o la estética.
Según los organizadores, los finalistas fueron seleccionados por un "jurado misterioso" que fue visitando los distintos establecimientos repartidos por todo el país que se presentaron a concurso.
Finalistas y anteriores ganadores
Este año, los tres finalistas de fuera de Asturias han sido Casa Menéndez (Águilas, Murcia), Mesón Sidrería Arturo (Madrid) y Sabores de Patry (Granada).
Entre los asturianos se encontraban Casa Eladia (Villaviciosa), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Pedro Parres (San Juan de Parres), Chigre Tresali (Villaviciosa), Del Alba (Avilés), El Dólar (Oviedo), El Rincón de Adi (Oviedo), La Casona de la Montaña (Oviedo), La Consistorial (Mieres), La Llosa (Oles, Villaviciosa), La Montera Picona (Gijón), La Raíz 15 (Siero), La Sauceda (Buelles, Peñamellera Baja) y La Tabernilla de Oviedo (Oviedo).
La nómina de finalistas se completa con Merendero de Covadonga (Covadonga), Michem (Villabona, Llanera), Restaurante Cubia (Oviedo), Río Astur (Gijón), Sidrería Bedriñana (Villaviciosa) y Sidrería Prida (Nava).
En anteriores ediciones fueron distinguidos Casa Chema, de Oviedo, (2011 y 2017); El Moreno, de Villaviciosa, (2012); El Llar de Viri, en Candamo, (2013); Sidrería Bedriñana, en Villaviciosa, (2014); Los Pomares, en Gijón (2015); Vista Alegre, en Colunga (2016); Gaucho Fierro, en Siero; (2018), La Sauceda (2019), en Peñamellera Baja; El Cruce, en Soto del Barco, (2020); La Consistorial, en Mieres; (2021), Cocina Cabal, en Oviedo, (2022); Mesón Asturiano Sidrería Arturo, en Madrid (2023), y Casa Morán, en Aller (2024).