Quevedo desvela en el cielo de Las Canteras que esta semana publica 'El Baifo', su tercer disco

Quevedo ha anunciado este lunes por la noche que publica "esta semana" su tercer álbum, El Baifo, y lo ha hecho con un espectáculo de drones que ha congregado a miles de personas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad.

Tras dejar varios mensajes crípticos en sus redes sociales en las últimas semanas, el artista ha reunido a sus seguidores en la playa de Las Canteras, donde ha tenido lugar un espectáculo de luces de más de diez minutos que ha revelado la publicación del nuevo disco.

Cuando daban las 21.00 horas (hora canaria), decenas de drones han volado desde la zona de La Puntilla y se han desplazado en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, un baifo, en el habla popular de Canarias.

Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones ha mostrado en el firmamento que El Baifo verá la luz "esta semana", e incluso ha esbozadolo que se presume que puede ser la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias.