Quevedo desvela en el cielo de Las Canteras que esta semana publica 'El Baifo', su tercer disco
- Tras dejar mensajes crípticos en redes sociales, el artista ha desvelado en un espectáculo de luces el nombre del disco
- Su nuevo trabajo incluirá una versión de una canción de Los Gofiones y una colaboración con Elvis Crespo
Quevedo ha anunciado este lunes por la noche que publica "esta semana" su tercer álbum, El Baifo, y lo ha hecho con un espectáculo de drones que ha congregado a miles de personas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad.
Tras dejar varios mensajes crípticos en sus redes sociales en las últimas semanas, el artista ha reunido a sus seguidores en la playa de Las Canteras, donde ha tenido lugar un espectáculo de luces de más de diez minutos que ha revelado la publicación del nuevo disco.
Cuando daban las 21.00 horas (hora canaria), decenas de drones han volado desde la zona de La Puntilla y se han desplazado en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, un baifo, en el habla popular de Canarias.
Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones ha mostrado en el firmamento que El Baifo verá la luz "esta semana", e incluso ha esbozadolo que se presume que puede ser la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias.
'Ni borracho', el primer sencillo del álbum
Pasados unos minutos del fin del juego de luces, los altavoces que recorrían toda la playa de Las Canteras hicieron sonar Ni borracho -el primer sencillo del álbum, lanzado durante el carnaval- y Somos costeros -el clásico de Los Gofiones, uno de los referentes del folclore canario-, lo que movilizó a bailar a los miles de presentes en la playa.
Tras sonar ambos temas, ha habido un silencio que ha precedido el adelanto de una de las canciones del nuevo álbum, la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo, una canción con especial mención a la isla de La Graciosa.
El Baifo será el tercer disco en la carrera de Pedro Luis Domínguez Quevedo, que a sus 24 años es uno de los cantantes españoles más escuchados en todo tipo de plataformas. Antes publicó Donde quiero estar (2023) y Buenas noches (2024), a los que precedió su colaboración con Ed Sheeran, 2Step (2022) y el megaéxito global de su sesión con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (también de 2022), más conocida por el público español como Quédate.