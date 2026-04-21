PP, Vox y Junts se unen para tramitar en el Congreso una ley que acelere los deshaucios por vulnerabilidad

La ley de vivienda y suelo planteada por el PP ha logrado este martes el apoyo de Vox y Junts para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tras un debate que ha sido intenso. Ha contado incluso con momentos de tensión, como el desalojo de la tribuna de invitados de la Cámara Baja de dos representantes del Sindicato de Inquilinas.

La propuesta, entre otras medidas, incluye acortar los tiempos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos.

La proposición de ley de los populares, llamada de "medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda", ha sido aprobada por 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), seis abstenciones (PNV) y 163 votos en contra del resto del grupos. La misma norma, en cambio, contó con una aritmética distinta en el Senado cuando Junts se abstuvo y el PNV votó en contra.