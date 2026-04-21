PP, Vox y Junts se unen para tramitar en el Congreso una ley que acelere los deshaucios por vulnerabilidad
- La norma se ha tomado en consideración, de modo que ahora tiene que recorrer el trámite parlamentario
- El debate ha contado con momentos de tensión, con el desalojo de dos representantes del Sindicato de Inquilinas
La ley de vivienda y suelo planteada por el PP ha logrado este martes el apoyo de Vox y Junts para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tras un debate que ha sido intenso. Ha contado incluso con momentos de tensión, como el desalojo de la tribuna de invitados de la Cámara Baja de dos representantes del Sindicato de Inquilinas.
La propuesta, entre otras medidas, incluye acortar los tiempos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos.
La proposición de ley de los populares, llamada de "medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda", ha sido aprobada por 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), seis abstenciones (PNV) y 163 votos en contra del resto del grupos. La misma norma, en cambio, contó con una aritmética distinta en el Senado cuando Junts se abstuvo y el PNV votó en contra.
Reforma del marco legal de urbanismo y vivienda
La propuesta del PP supone una reforma del marco legal de urbanismo y vivienda y de la ley de enjuiciamiento civil, con el fin de agilizar la concesión de licencias y evitar que los planes generales de urbanismo sean derogados por defectos de forma. Asimismo, incluye derogar la intervención en el mercado que supuso la ley de vivienda de 2023 y "acabar con la impunidad de la inquiokupación", ha dicho la diputada.
La portavoz popular Sol Cruz-Guzmán ha dicho que su ley no es una "varita mágica", pero ha asegurado que "pone los cimientos para construir un millón de viviendas protegidas" en cuatro años. También ha defendido la política de vivienda de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, y ha pedido el apoyo de Junts y el PNV apelando a la "coherencia con sus votantes, sus empresas, su industria y las constructoras de su tierra".
Tanto el PSOE como el PNV le han reprochado que el PP se opusiera a la reforma de la ley del suelo que ambos presentaron conjuntamente hace un año y que tenía "gran similitud" con esa parte de la suya, mientras que Junts le ha replicado que "comparte los objetivos" de su iniciativa, pero que le falta "rigor" y "respetar el marco competencial".
"Simplificar no es uniformizar, hay que hilar filo para lograr una seguridad jurídica real. Cuando la ideología es el único pilar de la política de vivienda, no se construye un metro cuadrado de futuro", ha argumentado su representante Marta Madrenas.
Sobre el hecho de acelerar los desahucios de los más vulnerables, el diputado de Bildu Oskar Matute ha acusado al PP de introducir medidas que son "pura y dura aporafobia" porque "odian al pobre". También el portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, se ha encarado con Cruz-Guzmán por sus "propuestas salvajes y crueles", como la de rebajar la protección a aquellas familias con ingresos superiores a 900 euros.