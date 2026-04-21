Los indicios de actividad ilegal en Cerredo eran perceptibles para cualquiera, según la presidenta de la comisión

Los indicios de que había una "actividad ilegal" en la mina de Cerredo, en la que hace poco más de un año fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú, "eran perceptibles para cualquier observador diligente", según mantiene la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión parlamentaria que investiga este accidente, Covadonga Tomé.

En el borrador de dictamen que ha elaborado, y que ahora deberá ser objeto de negociación con el resto de grupos parlamentarios, reconoce que la administración minera "no causó directamente el accidente", pero que sí incurrió en "fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que favorecieron un contexto de riesgo" por los que hay que exigir responsabilidades políticas.

Entre esos fallos, señala que el proyecto de cierre de mina de 2019 y el de restauración aprobado por Minas dos años después, que determinan la prohibición de extracción de carbón de la mina, son "claramente incompatibles" con la resolución que en 2023 aprobó la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving y con el proyecto de investigación complementario (PIC) autorizado en 2024, que sí permiten sacar mineral de su interior.

La Consejería de Transición Ecológica tampoco requirió determinados requisitos de solvencia técnica y económica en el momento en el que se llevó a cabo el traspaso de titularidad entre ambas sociedades, que forman parte del entramado empresarial del empresario leonés Chus Mirantes, ni cotejó al autorizar el PIC que Blue Solving hubiese recibido ayudas públicas en el pasado.

También concluye que se estaba realizando una estrategia de ocultación de que se estaba extrayendo carbón sin autorización "de la que participan, al menos, tanto la empresa titular, como la dirección facultativa del centro", tal y como recoge el informe que hizo el jefe del Servicio de Minas tras el accidente del 31 de marzo de 2025.