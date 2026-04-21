Alejo Sauras se mete en la piel del inspector Unai López de Ayala en 'Kraken: el libro negro de las horas'

Kraken: el libro negro de las horas, es un thriller psicológico dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, que se basa en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, protagonizada por el inspector Unai López de Ayala, alias "Kraken". La película está protagonizada por Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Martin Urrutia, Natalia Millán, Ana Gracia, Aitziber Luma y Fernando Soto. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 24 de abril.

Manuel nos comenta por qué les interesó esta historia: “Joaquín y yo llevamos ya varios años trabajando juntos y El libro negro de las horas tenía todos los componentes que nos gustan: el thriller es un género que nos encanta, pero además tiene un contenido de emotividad y de emoción que nos atraía mucho. Porque no es solo una película de persecuciones y disparos, que los tiene, sino que tiene ese componente de misterio en el que nuestro protagonista, más allá de resolver un caso, tiene que resolver su propio pasado. Ese componente humano y emotivo nos atraía mucho”.

Además, la historia estaba ambientada en ese mundo tan interesante e incluso misterioso, de los libros únicos: “El libro del que trata la historia no es un incunable, pero es un libro de un valor incalculable –nos comenta Joaquín-. Pertenece a ese mundo, al lado de la Bibliofilia, que es muy desconocido. Al fin y al cabo, estamos hablando de arte. Y en ese sentido, Eva García Sáenz de Urturi, que es una persona que se documenta muchísimo, cuenta algo que es bastante desconocido. Porque conocemos muy bien el mundo del arte, de los cuadros, de las esculturas… pero el mundo de la bibliofilia es muy diferente, porque lo importante no es tanto lo que cuentan los libros, sino lo que son”.

01.27 min 'Kraken: el libro negro de las horas', un thriller con Alejo Sauras, Maggie Civantos y Natalia Rodríguez

Una carrera contrarreloj para encontrar el libro de las horas Ambientada en Vitoria, en 2022, la película comienza cuando el exinspector Unai López de Ayala (Alejo Sauras) recibe una llamada anónima en la que le dan una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Junto a Esti (Maggie Civantos), Unai comenzará una carrera contrarreloj para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de cambiar para siempre su pasado. Los libros negros de las horas eran manuscritos con bellas ilustraciones que recogían las horas canónicas rezadas en los coros de las iglesias y que solían ser encargados por nobles acaudalados. “Se conservan muy pocos –nos comenta Manuel-, y son auténticas obras de arte por las que la gente paga millones. A nosotros nos interesa ir un paso más allá y ver de qué sería capaz un coleccionista para poder conseguir un ejemplar único tan único y valioso”. En su juventud, Ítaca (Aitziber Luma), la madre de Unai era obligada a falsificar esos libros para vendérselos a coleccionistas. “Es una persona con muchísimo talento y muchísima sensibilidad –asegura Joaquín-. Evidentemente es difícil falsificar un libro, al igual que es difícil falsificar un Picasso. ¿Sabes que Picasso una vez fue incapaz de distinguir si un cuadro era suyo? Hay que tener mucha habilidad, mucho talento, como tiene la protagonista de la historia”. 01.30 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Kraken: el libro negro de las horas', un thriller con Alejo Sauras y Maggie Civantos

Una historia contada en dos líneas temporales La historia está contada en dos líneas temporales, la actualidad, con Unai intentando encontrar a su madre y al libro, y los años 70, cuando su madre era una joven que falsificaba esos libros. “Es una de las cosas que más nos gustó de la novela y que más nos ha gustado en la película –nos comenta Manuel-, porque son dos historias completamente diferentes. La actualidad se centra en la trama policíaca y la del pasado más en la trama personal”. “Además –añade Manuel-, no queríamos diferenciarlas usando un tono sepia para el pasado ni nada similar. Queríamos que fuesen la misma historia. Eso nos ha complicado el montaje, pero creemos que merece la pena, porque vas saltando de una historia a otra y te vas enganchando a las dos. Las novelas de Kraken siempre transcurren en dos tiempos y en esta creemos que es donde la trama del pasado tiene más importancia y donde mejor está conseguida. Y es una parte de la película que creemos que funciona muy bien y que el espectador engancha mucho con ella”. Joaquín destaca que Eva los ha ayudado para la película: “Sí, nos ha asesorado y ha estado pendiente de todo el proceso. Es una persona muy generosa con su trabajo. Y sus fans podrán ver un guiño, que es que hay un cameo muy divertido de Eva al final de la película”. “Nosotros –añade Joaquín-, no teníamos miedo a adaptar la película, pero si cierta precaución, porque sabemos que cada lector tiene una idea distinta y nuestro cometido era que todos se quedaran satisfechos al verla. Y también la gente que no hubiera leído la novela”. Fotograma de 'Kraken: el libro negro de las horas' 5

Una gran producción Manuel Sanabria destaca que: “La película es una gran producción y hemos tenido la suerte de poder rodar en Madrid y en Vitoria, en lugares en los que no se suele rodar como el Instituto Cervantes, la Caja de las Letras, el Retiro de Madrid, en la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, en la Virgen Blanca. Una de las cosas que más nos costó encontrar fue el internado en el que Ítaca está encerrada con las monjas de niña. Es un escenario maravilloso. Hemos intentado que esos lugares sean casi personajes vivos dentro de la película”. Esta es la segunda adaptación de la saga tras El silencio de la ciudad blanca (Daniel Calparsoro, 2019), preguntamos a Joaquín si le gustaría adaptar más títulos de esta serie: “Al final hay algún guiño que deja una puerta abierta. Ojalá pudiéramos rodar más películas de Kraken, pero el público es el que tienen que dictar sentencia para que pueda haber más películas”. “Si los nórdicos, los americanos o los ingleses hacen sagas de este tipo de personajes… ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Tenemos que superar esos complejos y poder hacer ese tipo de sagas que al público le encantan”, concluye Joaquín. Cartel de 'Kraken: el libro negro de las horas' 5

Alejo Sauras es Kraken Alejo Sauras interpreta a Unai López de Ayala, alias "Kraken". “Al principio de la película nos encontramos a un Unai que está de vuelta de todo, que ha dejado el servicio activo en la Ertzaina, que está centrado en la docencia y que no quiere oír hablar de su vida como perfilador y como investigador. Más allá de enseñar a otros, está completamente retirado”. Hasta que esa posibilidad de que su madre siga viva, lo obligue a salir de su retiro: “Recibe un mazazo en forma de información sobre él mismo que ni siquiera conocía y de la que no está seguro. Eso le obliga, por varias razones, a volver a investigar y hacer todo lo que se había jurado no volver a hacer. Porque lo ha pasado muy mal y no quiere volver a enfrentarse a eso. Así que pide ayuda a su única amiga: Esti (Maggie Civantos), por que no sabe por dónde empezar la investigación. Ni siquiera sabe si quiere investigar”. Los grandes investigadores de la ficción tienen capacidades únicas como inteligencia, fuerza, instinto… “Creo que lo que hace especial a Unai –añade Alejo-, es que es el mejor perfilador que hay. Es capaz de saber mucho sobre las personas con solo hablar con ellas y observarlas durante unos minutos. Ese es su superpoder, el que usará para desentrañar el misterio al que se enfrenta”. De hecho, Unai no destaca en las escenas de acción, como nos confiesa Alejo: “Creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta historia es que no es una película de acción, aunque tiene acción, sino que es un thriller de personajes. Empieza como cualquier drama, hablando sobre los personajes y lo que les ocurre, y nos muestra como su pasado ha repercutido en sus vidas actuales. También tiene mucha acción, pero no es determinante. Lo importante son los personajes, su pasado y su presente”. En cuanto a lo que le gusta a Alejo del mundo de los libros: “He investigado bastante sobre la bibliofilia, que es una cosa maravillosa que afortunadamente no me puedo permitir. Me parece alucinante como antes de que existieran las imprentas los libros pudieran ser auténticas joyas artísticas. Que pudieran ser los objetos más valorados que había en el mundo por la dificultad para elaborarlos. A partir de ahora, cuando vaya a museos y me encuentre estos libros de las horas, les daré mucho más valor del que les daba hasta ahora”. Alejo Sauras en 'Kraken: el libro negro de las horas'

Aitziber Luma es Ítaca joven Aitziber Luma interpreta a la Ítaca joven: “Es una niña que ha sufrido mucho y que va a sufrir mucho más a lo largo de su vida. Es una chica huérfana que nace como con otro superpoder, ya que tiene muchísimo talento para la creación artística y para falsificar esos libros de las horas. Eso le ayudará a salir de la situación tan dramática que tiene en su vida y a raíz de la cual también va a conocer a gente que va a ser un poco peligrosa para ella”. Un personaje que, a pesar de que todo el mundo intenta aprovecharse de ella, acabará empoderada. “La película justamente cuenta eso, como pasa de ser una niña a ser una mujer fuerte; y como se transforma a raíz de los eventos que le toca vivir”, asegura la actriz. Y es que ese “superpoder” también es una maldición para ella: “De alguna manera, creo que es como su propia enemiga, con todo ese talento que tiene”, añade Aitziber. En cuanto a ese mundo tan fascinante en el que se mueve su personaje, la joven actriz asegura: “Ese mundo de los bibliófilos y de los libros incunables me ha parecido todo un descubrimiento, porque no era consciente de que un libro podía ser tan valioso o que pudiera considerarse una joya tal que, como se menciona en algún momento, alguno de esos libros puede llegar a ser más valioso que un castillo”. Aitziber Luma en 'Kraken: El libro negro de las horas'