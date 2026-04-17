Bodas en Cantabria: más caras y personalizadas en un destino en auge

Organizar una boda hoy en día es más caro que hace unos años. El incremento de precios se sitúa entre un 10 y un 20% de media. El encarecimiento afecta a prácticamente todos los servicios, desde la restauración hasta la fotografía, pasando por la decoración, la música o el transporte. Sin embargo, esta subida lejos de asustar a las parejas, está transformando la manera de contraer matrimonio. Según los últimos datos disponibles, el número de matrimonios en Cantabria en el año 2024 ascendieron a 2.101, la cifra más alta desde el año 2016, mientras que los divorcios caen en 2025 un 7,5%, similar a la media nacional. "Una boda media, de unos 120 invitados puede rondar entre los 40.000 y 70.000 euros", según Aradia Gómez, profesional del sector y ‘wedding planner’.

Uno de los grandes cambios es el número de invitados. Aunque la variación dependiendo de la pareja continúa, aún se ven o bodas muy grandes o muy íntimas, "aunque es verdad que cada vez se busca más la exclusividad y la intimidad", afirma Carla Valladares, ‘wedding planner’. Lo que sí es un cambio notable, la personalización que se ha convertido en una prioridad, cada detalle cuenta y todo se planifica para reflejar la historia y estilo de los novios.

“Una boda media, de unos 120 invitados puede rondar entre los 40.000 y 70.000 euros“

En este contexto, los ‘wedding planner’ u organizadores de bodas han ganado protagonismo. Su papel resulta clave para optimizar presupuestos y diseñar estas celebraciones a medida, adaptadas tanto a las tendencias como a las necesidades de cada pareja.

Destino elegido por extranjeros Más allá de los cambios en el formato, Cantabria se consolida como uno de los destinos preferidos para casarse y no sólo para los cántabros, "además de Madrid o Barcelona, parejas incluso de México, Holanda o Inglaterra", confiesa Diana Sotorrío, encargada de organizar estas bodas. Su entorno natural, que combina mar con montaña, y su oferta de fincas y espacios singulares, atraen cada vez más a parejas de fuera de la comunidad. Este fenómeno es conocido como ‘destination wedding’ o bodas de destino, "permite a los novios ofrecer una experiencia a los invitados con preboda, boda y postboda, celebrando todo el fin de semana", describe Aradia Gómez. Esos días los disfrutan con planes como pasear en barco por la Bahía de Santander o por las costas de Cantabria mientras que se ofrece una comida grupal. Esto no solo impulsa al sector nupcial, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local. Hoteles, restaurantes y empresas de servicios se benefician de un tipo de turismo nuevo que genera actividad durante casi todo el año.