Recorre el Camino de Santiago en bicicleta para concienciar sobre el tumor cerebral más agresivo
- Alejandro Porto fue diagnosticado hace más de un año de glioblastoma
- Se ha embarcado en un recorrido en bicicleta para reivindicar más investigación sobre esta enfermedad
Alejandro Porto es un arquitecto gallego de 44 años afincado en Madrid. En noviembre de 2024 fue diagnosticado de glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, con una supervivencia aproximada del 5% a los cinco años.
“El primer aspecto médico que se hace es una cirugía. En mi caso tuve la suerte de que se pudo extraer casi al 100%, pero siempre quedan células diseminadas en el cerebro, y en cualquier momento se pueden reactivar y volver a extenderse”, cuenta Porto.
Ese es precisamente uno de los problemas de esta enfermedad: que, al tratarse de un órgano tan complejo, hacer intervenciones cada poco tiempo puede tener repercusiones en el habla o en la movilidad.
A raíz de eso, Alejandro hace uso de Tumor Treating Fields, un dispositivo que lleva en la cabeza y que manda impulsos eléctricos para evitar que las células cancerosas se dividan y se reproduzcan. “No consigue eliminarlas, pero sí ralentiza la división y por tanto el crecimiento del tumor. Esto para que tenga éxito hay que llevarlo el mayor número de horas posible”, afirma Porto.
Concienciar sobre la investigación del glioblastoma
Para concienciar sobre la investigación de esta enfermedad, Alejandro Porto se ha embarcado en un proyecto esperanzador, Cebra Project. Se trata de realizar el Camino de Santiago en bicicleta desde Madrid, con el reto que conlleva cargar con las baterías del dispositivo. Lo hace junto a otros cuatro amigos, y los acompaña una autocaravana que supervisa todo el recorrido.
“Es de alguna manera hacer algo extraordinario para volver a la vida normal, porque esta es la vida normal que hacíamos cuando éramos más jóvenes y lo que nos gusta hacer, más allá del trabajo y los aspectos cotidianos”, afirma Alejandro.
EL recorrido lo han dividido en 13 días, con seis etapas en Castilla y León. Este miércoles es el cuarto día de su recorrido. Y la etapa que realizan va desde Coca (Segovia) hasta Medina de Rioseco (Valladolid). “Ya hemos pasado el punto más alto del camino, el Puerto de la Fuenfría, ahí ha habido frío, pero bien. De momento nadie ha tenido ningún dolor que le impida subirse a la bicicleta. De momento bien, disfrutando y cogiendo la rutina entre todos. Con muchas ganas de que caliente más el sol, y camino de Galicia”.
El objetivo del recorrido es concienciar a la sociedad para que sepa que existe esta enfermedad, y que se conozca el dispositivo TT Fields, que es el mejor aliado para un paciente de glioblastoma. “Queremos que haya cuantos más mejor y así poder avanzar en la cura de esta enfermedad”, añade Porto.
El Tumor Treating Fields
Consiste en un dispositivo médico de campos eléctricos que interrumpe la división de las células cancerosas. Este dispositivo médico portátil ofrece a los pacientes una nueva opción terapéutica frente a algunos de los tipos de cáncer más agresivos (como el glioblastoma). Se trata de una terapia no invasiva, complementaria y portátil que utiliza campos eléctricos para interferir en la división celular tumoral y frenar la proliferación de las células cancerosas sin afectar a las células sanas. Tras más de 20 años sin novedades en el tratamiento estándar del glioblastoma en España, en agosto de 2025, la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud introdujo los TTFields para pacientes de nuevo diagnóstico de este cáncer tan agresivo, bajo estudio de monitorización.
“Les abre una ventana de esperanza, les abre una posibilidad de una mayor eficacia. No todos los pacientes se van a beneficiar en la misma medida, eso pasa en todos los tratamientos. Pero lo cierto es que ahí están los resultados, los pacientes pueden obtener un beneficio muy claro en supervivencia”, afirma Virginia Martínez, oncóloga médica del Hospital de La Paz.
Alejandro Porto decidió empezar el recorrido desde este hospital porque es precisamente donde está recibiendo tratamiento. “He recibido un tratamiento humano y médico muy bueno, estoy muy agradecido, y es un homenaje también a toda la sanidad pública”, añade. Cuenta Porto que Santiago es su tierra natal, por lo que este recorrido es también un homenaje a su familia y sus orígenes.