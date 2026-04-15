Recorre el Camino de Santiago en bicicleta para concienciar sobre el tumor cerebral más agresivo

Alejandro Porto es un arquitecto gallego de 44 años afincado en Madrid. En noviembre de 2024 fue diagnosticado de glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, con una supervivencia aproximada del 5% a los cinco años.

“El primer aspecto médico que se hace es una cirugía. En mi caso tuve la suerte de que se pudo extraer casi al 100%, pero siempre quedan células diseminadas en el cerebro, y en cualquier momento se pueden reactivar y volver a extenderse”, cuenta Porto.

Ese es precisamente uno de los problemas de esta enfermedad: que, al tratarse de un órgano tan complejo, hacer intervenciones cada poco tiempo puede tener repercusiones en el habla o en la movilidad.

A raíz de eso, Alejandro hace uso de Tumor Treating Fields, un dispositivo que lleva en la cabeza y que manda impulsos eléctricos para evitar que las células cancerosas se dividan y se reproduzcan. “No consigue eliminarlas, pero sí ralentiza la división y por tanto el crecimiento del tumor. Esto para que tenga éxito hay que llevarlo el mayor número de horas posible”, afirma Porto.

Concienciar sobre la investigación del glioblastoma Para concienciar sobre la investigación de esta enfermedad, Alejandro Porto se ha embarcado en un proyecto esperanzador, Cebra Project. Se trata de realizar el Camino de Santiago en bicicleta desde Madrid, con el reto que conlleva cargar con las baterías del dispositivo. Lo hace junto a otros cuatro amigos, y los acompaña una autocaravana que supervisa todo el recorrido. “Es de alguna manera hacer algo extraordinario para volver a la vida normal, porque esta es la vida normal que hacíamos cuando éramos más jóvenes y lo que nos gusta hacer, más allá del trabajo y los aspectos cotidianos”, afirma Alejandro. EL recorrido lo han dividido en 13 días, con seis etapas en Castilla y León. Este miércoles es el cuarto día de su recorrido. Y la etapa que realizan va desde Coca (Segovia) hasta Medina de Rioseco (Valladolid). “Ya hemos pasado el punto más alto del camino, el Puerto de la Fuenfría, ahí ha habido frío, pero bien. De momento nadie ha tenido ningún dolor que le impida subirse a la bicicleta. De momento bien, disfrutando y cogiendo la rutina entre todos. Con muchas ganas de que caliente más el sol, y camino de Galicia”. El objetivo del recorrido es concienciar a la sociedad para que sepa que existe esta enfermedad, y que se conozca el dispositivo TT Fields, que es el mejor aliado para un paciente de glioblastoma. “Queremos que haya cuantos más mejor y así poder avanzar en la cura de esta enfermedad”, añade Porto.