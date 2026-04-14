La recaudación por la X Solidaria creció hasta los doce millones de euros en Asturias en 2025

Aproximadamente la mitad de las 579.544 personas que el año pasado realizaron la declaración de la renta en Asturias marcaron la 'X Solidaria'. Un gesto que permitió recaudar unos doce millones de euros destinados a fines sociales, lo que significó un aumento de 1.064.000 euros respecto al 2024.

La Mesa del Tercer Sector de Asturias ha presentado este martes en la Junta General del Principado una campaña que, bajo el título 'El gesto legendario', trata de animar a los contribuyentes a que marquen la casilla 106 de actividades de interés social de la declaración de la renta.

Si todos los declarantes asturianos rellenaran esta casilla, se podría llegar a recaudar unos 21 millones de euros, según datos de la organización, que cifra en más de 12,3 millones las personas realizaron este gesto en el conjunto del país en 2025.

La vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector de Asturias, Mónica Oviedo, ha destacado que marcar la X solidaria "no cuesta nada", puesto que las personas contribuyentes no pagan más ni se les devuelven menos y significa que se destina el 0,7% del IRPF a la realización de programas sociales. Asimismo, ha incidido en que las personas que marcan la de la Iglesia Católica en exclusiva también pueden hacerlo y ayudar "el doble", porque seleccionando ambas la ayuda se suma, no se divide.

En el acto ha participado el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, quien ha destacado que, al marcar esta casilla, se está realizando "la solidaridad con un mínimo esfuerzo" y lo recaudado está dirigido a fines de naturaleza social y contribuye a "complementar a lo que el Estado, por mucho que quiera, no llega".

En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, quien ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Tercer Sector con las personas más vulnerables. Según ha comentado, marca esta casilla no supone "ningún coste adicional" para el contribuyente y tiene "un impacto muy importante en la vida de muchas personas".