El Col·legi de Periodistes, el SPC y el UPIFC critican "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y el Sindicat de la Imatge (UPIFC) han criticado "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía en Barcelona que han empezado este lunes.

Lamentan en un comunicado "las restricciones de acceso a fotoperiodistas y equipos de televisión" en los conciertos de esta semana y recuerdan que ya pasó en Madrid, también en su gira Lux Tour. Basándose en el documento Derechos y límites del Periodismo gráfico, el comunicado difundido por el Col·legi pide a promotoras, equipos de producción e instituciones implicadas que faciliten el acceso de los profesionales acreditados y "establezcan protocolos claros, equitativos y respetuosos con el trabajo periodístico".

Lamentan que cada vez más acontecimientos culturales de gran formato limitan o excluyen a profesionales de la información audiovisual "en favor de contenidos generados o controlados por las promotoras", y alegan que eso condiciona el derecho ciudadano a recibir una información plural e independiente.