Eibar, declarada Lugar de Memoria Democrática

Eibar se convierte oficialmente en Lugar de Memoria Democrática por ser la primera localidad en proclamar la II República. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de abril de 1935. Antes que capitales como Madrid o Barcelona, la bandera repúblicana fue izada en el ayuntamiento de Eibar.

El acto, celebrado en la Plaza Unzaga, donde se encuentra el consistorio eibarrés y que hace 95 años cambió su nombre de Plaza de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, ha estado marcado por las llamadas a favor de la libertad y en contra de las guerras.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, figura central del acto, ha descubierto la placa que acredita la declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno. Bustinduy ha comenzado su intervención con un gesto personal, recordando a Gregorio Bustinduy, primo de su bisabuelo y uno de los concejales eibarreses que firmaron el acta con la que aquel 14 de abril se proclamó la República en el municipio.