Eibar, declarada Lugar de Memoria Democrática
- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presidido el acto
- Eibar fue el primer municipio que proclamó la Segunda República española, el 14 de abril de 1931
Eibar se convierte oficialmente en Lugar de Memoria Democrática por ser la primera localidad en proclamar la II República. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de abril de 1935. Antes que capitales como Madrid o Barcelona, la bandera repúblicana fue izada en el ayuntamiento de Eibar.
El acto, celebrado en la Plaza Unzaga, donde se encuentra el consistorio eibarrés y que hace 95 años cambió su nombre de Plaza de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, ha estado marcado por las llamadas a favor de la libertad y en contra de las guerras.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, figura central del acto, ha descubierto la placa que acredita la declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno. Bustinduy ha comenzado su intervención con un gesto personal, recordando a Gregorio Bustinduy, primo de su bisabuelo y uno de los concejales eibarreses que firmaron el acta con la que aquel 14 de abril se proclamó la República en el municipio.
Llamamiento antibelicista
"La memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero, un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Y es un mensaje particularmente importante hoy, porque en el mundo vuelven a acampar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles", ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reivindicando el legado republicano frente al auge del autoritarismo. Asimismo, ha llamadoa "alzar la voz de nuevo contra los imperios y contra sus guerras."
En el acto también han intervenido el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
"La ciudad de Eibar reúne los fundamentos para su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática, al haber sido escenario tanto de la defensa activa de la legalidad republicana como de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario", recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Resolución de 10 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por la que se declara Lugar de Memoria Democrática la «Ciudad de Eibar».