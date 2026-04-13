PSOE, IU y Tomé rechazan reabrir la comisión parlamentaria que investiga el accidente en Cerredo

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Cerredo, con cinco víctimas en marzo de 2025. Estos grupos han tumbado la propuesta del PP de recabar nuevas comparecencias tras hacerse público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un "acuerdo salomónico" para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, aunque finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

En palabras de Tomé, "no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito" y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión. El documento estará listo a finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten los otros grupos parlamentarios.

"Salvar al soldado Barbón" PP y Foro han coincidido en expresión a la hora de criticar al presidente del Principado por la forma de gestionar este asunto: "se está intentando salvar al soldado Barbón". Muchos son los interrogantes abierto según el diputado popular Rafael Alonso. Asegura que sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a otro trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como "muy grave". Para el forista Adrián Pumares, "Barbón no quiere que se conozcan los anexos" y por eso envió a la comisión "un informe mutilado" que, además, tuvo "casi un mes secuestrado". Y ahora, ha añadido el diputado, se opone a que pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, o a que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria. Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha denunciado el "rodillo parlamentario" que ha evitado que la Comisión Cerredo recabase "información relevante" que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es "imprescindible". En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un "expediente capado a medias".