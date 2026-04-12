La jueza envía a prisión al detenido por el crimen de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid
- El joven, de 23 años, apuñaló presuntamente al menor en un centro cultural
- El detenido se ha negado a declarar ante la magistrada, que ha decretado prisión preventiva
Una jueza de Móstoles (Madrid) ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas. El acusado ya ha ingresado en la cárcel.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.
El joven, que no ha querido prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado el viernes como presunto autor del crimen de David, un niño de 11 años, vecino de Brunete, que fue apuñalado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid).
La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que, según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.
Abordado en los baños del centro cultural
En los aseos, el niño, de origen rumano, fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil.
Los servicios sanitarios lograron estabilizar al menor y lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre, si bien acabó falleciendo a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y la espalda.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas del jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.
El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, encabezó la mañana del viernes en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por un inexplicable crimen.
"La mente humana es como es, y quien padece problemas, pues a veces son incontrolables y, en este caso, es lo que ha pasado", dijo a los periodistas sobre la mortal agresión el regidor, quien estuvo acompañado por su homóloga de Brunete, municipio donde residía el niño.