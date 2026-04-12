La jueza envía a prisión al detenido por el crimen de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Una jueza de Móstoles (Madrid) ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas. El acusado ya ha ingresado en la cárcel.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven, que no ha querido prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado el viernes como presunto autor del crimen de David, un niño de 11 años, vecino de Brunete, que fue apuñalado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid).

La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que, según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.