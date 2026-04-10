Muere un menor de edad tras ser apuñalado en Villanueva de la Cañada, Madrid

Un menor de edad, que había sido trasladado con pronóstico crítico al hospital 12 de octubre tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, ha fallecido, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.

A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada en memoria del menor muerto y ha suspendido los actos programados en la agenda municipal.

“#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S“ — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026