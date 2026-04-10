Muere un menor de edad tras ser apuñalado en Villanueva de la Cañada, Madrid
- Los hechos, que está investigando la Guardia Civil, han tenido lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves
- El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de la localidad
Un menor de edad, que había sido trasladado con pronóstico crítico al hospital 12 de octubre tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, ha fallecido, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.
A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como ha manifestado su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".
Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada en memoria del menor muerto y ha suspendido los actos programados en la agenda municipal.
“#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S“— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026
El 112 recibió el aviso por la tarde
Los hechos han tenido lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) han llegado al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.
Tras ser atendido, los efectivos sanitarios han logrado revertir la parada, lo han estabilizado y lo han trasladado con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Agentes de la policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil trabajan en la investigación, aunque aún no se han producido detenciones, ha informado a EFE la Benemérita.