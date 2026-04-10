La ministra de Defensa asegura que Asturias es y será clave para las inversiones de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha asegurado este viernes que Asturias "es un lugar clave y esencial" para su departamento porque "tiene y va a tener un papel fundamental" en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2% del PIB a inversiones en defensa. "Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido" ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también puestos de trabajo.

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la empresa nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

01.24 min Margarita Robles: "Asturias es un lugar clave y esencial para Defensa"

Robles ha hecho estas declaraciones tras asistir en el acuartelamiento Cabo Noval a una demostración de la unidad de drones que desde hace un año y medio lleva implantada en el Regimiento de Infantería Príncipe de Asturias número 3. Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, y del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia que forman parte del equipamiento del "Pelotón de Observación" de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos. Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez, ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

Margarita Robles ha mantenido una reunión en Cabo Noval

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe nº 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su participación en misiones internacionales, como Eslovaquia, "donde dejó el pabellón español muy alto" como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

"Los enfrentamiento con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones", ha añadido.

Por otro lado, la ministra ha exigido este viernes a Israel que respete la integridad territorial del Líbano y "la vida y la integridad" de los 10.000 cascos azules que hay en estos momentos en aquel país para trabajar por la paz. Margarita Robles ha expresado su apoyo y solidaridad a todos los militares que se encuentran en misiones en el extranjero y ha pedido a todos los partidos y "especialmente" al Partido Popular, respeto para unos cascos azules que están en una situación "muy difícil" y "tan comprometida" en "un objetivo tan noble" como es trabajar por la paz.

A este respecto, Robles ha dicho que ayer sintió "un profundo dolor" y "vergüenza ajena" cuando escuchó a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, decir que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo que el casco azul español.