Renta 2025: estafas más comunes y claves para evitarlas al hacer la declaración

Con la llegada de la campaña de la renta 2025, aumentan también los intentos de estafa que buscan aprovecharse de los contribuyentes a través de correos, mensajes SMS o llamadas falsas que suplantan a la Agencia Tributaria. Desde devoluciones inexistentes hasta enlaces maliciosos para robar datos personales y bancarios, los ciberdelincuentes perfeccionan cada año sus métodos. En VerificaRTVE te explicamos cuáles son las principales estafas detectadas, cómo identificarlas y qué medidas tomar para protegerte, con ayuda de expertos. Además, te contamos qué hacer si ya has caído en la trampa para minimizar las consecuencias.

¿Cuáles son las estafas más habituales?

Miguel López, director para el Sur de la compañía de ciberseguridad EMEA en Barracuda Networks, advierte de que durante la campaña de la renta se repiten patrones muy claros de fraude. Los más habituales son los correos electrónicos y SMS que suplantan a la Agencia Tributaria (phishing y smishing), avisando de supuestas devoluciones pendientes o incidencias urgentes en la declaración. Suelen contener "enlaces a webs falsas muy bien diseñadas o malware". Además, la inteligencia artificial (IA) permite crear mensajes "mucho más creíbles, sin errores y altamente personalizados, incluso adaptados al contexto fiscal de cada país". López destaca también el "aumento del fraude asistido por IA en llamadas, con voces sintéticas y guiones muy convincentes".

Josep Albors, director de Investigación y concienciación de la empresa de ciberseguridad ESET España, explica que estas campañas "suplantan a algún organismo oficial" para redirigir a webs fraudulentas o descargar archivos maliciosos destinados al "robo de credenciales e información financiera", y señala que en algunos casos se usan técnicas para "evitar fallos gramaticales". También señala que "las campañas maliciosas que hacen un uso mayor de la IA son aquellas que utilizan la desinformación o las noticias falsas, incluso utilizando la imagen de personalidades sin su permiso para engañar a los usuarios y conseguir que pulsen sobre enlaces maliciosos o descarguen ficheros infectados".

Fernando Anaya, country manager de la compañía de ciberseguridad Proofpoint para España y Portugal, destaca que la IA impulsa ataques "mucho más sofisticados y a una escala sin precedentes", con mensajes que imitan comunicaciones oficiales para "robar información sensible", y que suelen apoyarse en phishing, smishing o llamadas en las que los ciberdelincuentes "se hacen pasar por la Agencia Tributaria". Otra modalidad es la de "las llamadas telefónicas donde los delincuentes se hacen pasar por empleados de Hacienda, llegando incluso a manipular el identificador de llamada para que parezca un número oficial". Indica que, "durante estas conversaciones, intentan obtener información confidencial o inducir al pago de supuestas deudas que en realidad no existen".

La Policía Nacional ha alertado recientemente de que los ciberdelincuentes envían un mensaje falso por "email o SMS con enlaces en los que te invitan a recibir un "reembolso". Se trata de una estafa habitual durante la campaña de la renta.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también ha detectado "campañas de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto SMS con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten sus datos personales y bancarios". En este artículo del INCIBE puedes consultar varios ejemplos reales. La AEAT asegura en su página web que "el objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus".