El "cañonazo" diario de Ceuta cumple 334 años

Desde el Baluarte de la Puerta de Ceuta, en la fortaleza militar del Monte Hacho de Ceuta, se acciona cada día a las 12:00h el conocido como "cañonazo". Un acto que sucede en la Ciudad Autónoma desde finales del siglo XVIII. Así lo dictaminaron las reales ordenanzas de Carlos III. Desde el 29 de marzo de 1792, implicaba la apertura y el cierre de puertas de las Murallas Reales. No siempre se realizó desde este importante lugar geoestratégico, donde poder mantener el control de la vigilancia de todo el Estrecho de Gibraltar. Hasta el año 2003 se realizaba desde el fuerte de San Felipe, pero se detectó que este hecho deterioraba la infraestructura. Por este motivo, se trasladó de escenario.

Los marinos empleaban esta salva para sincronizar sus relojes. Durante una época también sirvió para anunciar el Ángelus o fugas de presos. También advertía de la llegada de corsarios, barcos enemigos en la zona del Estrecho. Actualmente, ha quedado como un importante legado para la Ciudad. Ahora se cumplen 334 años desde que el cañonazo se efectuó por primera vez en la Ciudad Autónoma. Se realiza en siete ciudades del mundo. Junto a Ferrol (desde su Arsenal), Ceuta es la única española que lo lleva a cabo. También sucede en la Habana a las 21:00h, Santiago de Cuba (19:00h), Malta (13:00h), Edimburgo y Roma a las 12:00h.

Imagen de archivo del año 2003, cuando se seleccionó esta nueva ubicación como escenario del "cañonazo"