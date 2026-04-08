Hay atuendos de luto, de gala, de uso diario y específicos para trabajar en el campo. "No había un único traje típico de Olivenza, había muchos. Según la clase social, la época del año, la labor que se fuera a desempeñar...". Lo explica Miguel Ángel Vidigal Silva, oliventino, maestro de profesión y, en sus ratos libres, investigador de costumbres populares, folclore musical e indumentaria tradicional de Olivenza. "Como en el resto de pueblos, también se vestía diferente dependiendo de si era un día normal o una festividad religiosa", insiste. "No podemos ser tan reduccionistas de pensar: 'el traje es éste y ya'. Es la idea que nos han inculcado los grupos de coros y danzas que suelen lucir el traje de gala, pero lo cierto es que hubo muchos otros".

En una de las imágenes se ve a dos mujeres con la falda remangada, que deja a la vista sus medias ("indumentaria de trabajo femenina"). Las cosían con restos de lana, de ahí la variedad de colores. En otra lámina dos hombres van en barca. Llevan sombrero, pañuelo y faja. "El tema de las barcas hace referencia a los pescadores del Guadiana en la zona fronteriza de Olivenza. Como pasaban muchas horas al sol, usaban prendas específicas para protegerse, lógicamente", puntualiza Miguel Ángel Vidigal.

Expo Facticias 9 Fotos 1 / 9 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Cartel de Facticias 31.03.2026 Facticias, Indumentaria Tradicional de Olivenza en Retratos, del 13 de marzo al 31 de mayo en el Museo Etnográfico Extremeño González Santana Miguel Ángel Vidigal Silva

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Atuendo femenino en el que se aprecia el típico delantal bordado de Olivenza 31.03.2026 Miguel Ángel Vidigal Silva















A pesar de la variabilidad de trajes, había una tendencia, un gusto determinado a la hora de vestir, incluso una moralidad que señalaba qué partes del cuerpo se podían enseñar y cuáles no. "La mujer llevaba la falda larga, hasta tapar completamente los tobillos. Y de escote, nada".

Con José Tomás Sousa (de Acetre) íbamos casa por casa, con la grabadora, y pedíamos que nos dejaran mirar en los baúles Detrás hay mucho trabajo de investigación. "Comenzamos a investigar en los años 80 en Extremadura y el Alentejo portugués. Hablo en plural porque lo hice de la mano de José Tomás Sousa, compositor y director musical del grupo de folk Acetre. Íbamos casa por casa con una grabadora de cassette, preguntando a los mayores por sus costumbres, las canciones tradicionales que recordaban... Les pedíamos fotografías antiguas, que nos sacaran la ropa vieja de los baúles del doblao", recuerda Miguel Ángel Vidigal Silva. "También visitamos archivos en Lisboa, y nos ayudó mucho el creador del Museo Etnográfico Extremeño, el señor González Santana, que tenía multitud de indumentaria tradicional guardada en su casa".

Olivenza presume de doble culturalidad: española y portuguesa La exposición se centra en la vestimenta típica de Olivenza, entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Una época en la que hubo muchos cambios en la manera de vestir. La muestra refleja también la doble culturalidad de Olivenza: española y portuguesa. Situada en plena Raya, en la frontera, fue territorio portugués durante cinco siglos. Hasta 1801 no pasó a ser española, tras la Guerra de las Naranjas. De hecho, hoy es el único pueblo español donde sus habitantes pueden obtener la doble nacionalidad: española y lusa. Los carteles de las calles están en los dos idiomas, en muchos monumentos predomina el estilo manuelino y el azulejo portugués, también la calzada portuguesa o calçadinha, y se habla portugués oliventino. “Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal, dice una jota extremeña “ Debajo de cada ilustración hay un texto en castellano y en portugués. "Son cuartetas ou quadra oliventina", explica el autor de la exposición, "que, o bien hemos recogido nosotros, que nos han recitado las personas mayores, o bien lo han documentado otros como Ventura Ledesma Abrantes en su libro O património da Sereníssima Casa de Bragança em Olivença. Los textos hacen referencia a la vestimenta típica de Olivenza, a las costumbres o incluso a las diferentes maneras de enamorarse que había en la localidad". Pido a Vidigal que me recite alguna. Y lo hace de memoria: "Na vila de Olivença / Não se pode namorar / Saem as velhas à porta / E põem-se a criticar. En la villa de Olivenza / no te puedes enamorar / salen las viejas a la puerta / y se ponen a criticar".