La Catedral de Segovia da el salto digital con la plataforma 'Google Arts & Culture'

Desde el año 2024, a través de un convenio con Google Arts and Culture, se han digitalizado un total de 87 obras de la colección de la Catedral de Segovia. Esta digitalización se ha hecho buscando la mayor calidad, con imágenes de súper alta resolución, en gigapíxel. “Cualquier persona puede meterse directamente a las obras. Son 87 imágenes que corresponden a tapices, pinturas flamencas de la sala de pintura, ornamentos litúrgicos y alguna vidriera”, cuenta Adolfo Rubio, responsable de comunicación de la seo.

Para este proceso, la Catedral ha recibido la visita de expertos de google con su set de fotografía. Además, se han subido 47 imágenes que hacen referencia al resto del patrimonio de la Catedral. “El conjunto son 135 imágenes, y cada una tiene su ficha, su historia, su icnografía, y la parte artística. Con todo ello, se ha hecho una compilación y se ha subido a Google Arts and Culture, a través de esta innovación”, añade Rubio.

02.05 min Las vidrieras de la catedral de Segovia: más de 13 años en proceso de restauración

Por otra parte, se han realizado 15 reportajes ilustrativos, divulgativos, utilizando esas imágenes y la técnica gigapixel. Son reportajes sobre la iconografía y la historia de la Catedral, pensados para que la gente conozca más detalles, no tanto la historia general.

Visita virtual 360 y Talking Tours Además de este material, hay disponible una visita virtual 360. Destaca Adolfo Rubio que “cualquiera que vaya a la plataforma y a la web de la Catedral, podrá conocer el conjunto del templo, el coro, la capilla mayor o la capilla del Santísimo, con la función del Street view, que te da la oportunidad de conocer la Catedral desde tu casa”. Mediante la visita 360, se puede acceder a Talking Tours, una experiencia inmersiva sonora través del soporte de la inteligencia artificial. Una herramienta que, según Rubio, funciona de la siguiente manera: “Se podrá conocer el recorrido de la Catedral, con una explicación sonora en inglés, de momento, ya que es una experiencia pionera, y cualquiera puede conocer la historia de la catedral también a través de una visita guiada”.