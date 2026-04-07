La Catedral de Segovia da el salto digital con la plataforma 'Google Arts & Culture'
- Se ha digitalizado un conjunto de 135 imágenes de la seo y se podrá realizar una visita virtual 360
- Es el primer templo en introducir 'Talking Tours', una experiencia inmersiva sonora con IA
Desde el año 2024, a través de un convenio con Google Arts and Culture, se han digitalizado un total de 87 obras de la colección de la Catedral de Segovia. Esta digitalización se ha hecho buscando la mayor calidad, con imágenes de súper alta resolución, en gigapíxel. “Cualquier persona puede meterse directamente a las obras. Son 87 imágenes que corresponden a tapices, pinturas flamencas de la sala de pintura, ornamentos litúrgicos y alguna vidriera”, cuenta Adolfo Rubio, responsable de comunicación de la seo.
Para este proceso, la Catedral ha recibido la visita de expertos de google con su set de fotografía. Además, se han subido 47 imágenes que hacen referencia al resto del patrimonio de la Catedral. “El conjunto son 135 imágenes, y cada una tiene su ficha, su historia, su icnografía, y la parte artística. Con todo ello, se ha hecho una compilación y se ha subido a Google Arts and Culture, a través de esta innovación”, añade Rubio.
Por otra parte, se han realizado 15 reportajes ilustrativos, divulgativos, utilizando esas imágenes y la técnica gigapixel. Son reportajes sobre la iconografía y la historia de la Catedral, pensados para que la gente conozca más detalles, no tanto la historia general.
Visita virtual 360 y Talking Tours
Además de este material, hay disponible una visita virtual 360. Destaca Adolfo Rubio que “cualquiera que vaya a la plataforma y a la web de la Catedral, podrá conocer el conjunto del templo, el coro, la capilla mayor o la capilla del Santísimo, con la función del Street view, que te da la oportunidad de conocer la Catedral desde tu casa”.
Mediante la visita 360, se puede acceder a Talking Tours, una experiencia inmersiva sonora través del soporte de la inteligencia artificial. Una herramienta que, según Rubio, funciona de la siguiente manera: “Se podrá conocer el recorrido de la Catedral, con una explicación sonora en inglés, de momento, ya que es una experiencia pionera, y cualquiera puede conocer la historia de la catedral también a través de una visita guiada”.
Preservar el patrimonio e impulsar la investigación
Segovia se suma a la lista de catedrales y museos cuyo contenido está disponible en la plataforma Google Arts. “El objetivo es preservar lo que hay por si algún día se llega a perder, y acercar a la gente, a los investigadores, a cualquier persona que se pueda quedar más en los cuadros, para ver un poco más los cuadros o algún detalle de la Catedral”, afirma Rafael Arcos, el deán de la Catedral.
Destaca que ahora mismo en cualquier lugar del mundo se puede acceder a la Catedral digitalmente y deleitarse en cada cuadro o en cada detalle de la misma: “Tenemos un patrimonio importante y queremos, no solamente que no se pierda, sino conservarlo y darlo a conocer a la gente, tanto in situ como digitalmente”.
Las obras, en este caso, están en repositorios de Google, pero son propiedad de la Catedral, así que en caso de que hubiera un incendio o accidente, quedará la huella digital. Imágenes en alta resolución que se podrán recuperar y que estarán disponibles para los investigadores y el público general.