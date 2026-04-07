Las batallas de órganos regresan a Toledo esta primavera

Por primera vez, Toledo contará con dos batallas de órganos: una en primavera y otra en otoño. La primera se celebrará este sábado, 11 de abril, y rendirá homenaje a Fernando III el Santo, el monarca que impulsó la construcción de la catedral primada de España. La segunda tendrá lugar el 25 de abril.

Una apuesta por la música sacra

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el carácter único de este evento, que volverá a reunir en la ciudad a algunos de los mejores organistas del mundo, procedentes de países como Austria, Francia o Portugal, entre otros.

Para Jesús Carrobles, director de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, las batallas de órganos ya forman parte de la herencia cultural de la ciudad de cara al futuro:

"Se han consolidado. Se han convertido en ese referente que necesitábamos, en esa herencia cultural internacional que posiciona a Toledo en el lugar que debe ocupar", afirma Carrobles.

Así, mientras que el concierto de este sábado girará en torno a la etapa de Fernando III el Santo, la batalla del 25 de abril se centrará en el universo musical del Corpus Christi. En ella podrán escucharse, entre otras piezas, el aleluya mozárabe, tan representativo del Toledo del siglo XV.

La lira, protagonista del nuevo elenco

Como novedad este año, la réplica de la lira del cielo, recientemente diseñada con motivo del octavo centenario de la catedral, formará parte del repertorio de las batallas de órganos de esta primavera, que podrán disfrutarse los días 11 y 25 de abril.

El organista Juan José Montero, encargado de dirigir la recreación de este instrumento, destaca su incorporación a esta cita musical. Además, confía en que, con el tiempo, la capilla de los Reyes de la catedral, donde se albergan los instrumentos de menor tamaño, continúe ampliándose para enriquecer la oferta musical del templo.

Las entradas ya pueden adquirirse en musicagreco.com desde 30 euros.