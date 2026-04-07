Archivada la denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares, exconsejero de la Xunta de Galicia

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado este martes el archivo de la denuncia por agresión sexual contra el exconsejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por "falta de indicios". De este modo, confirma el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, en el que determinó que no hay lugar a su procesamiento como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

La sala, en concreto, ha rechazado la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas.

En el auto, según ha informado el TSXG en un comunicado, los magistrados subrayan que la investigación ya practicada "ha sido amplia y minuciosa" y que, en base a ella, la jueza instructora "no ha apreciado indicios bastantes para procesar", criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

"De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario", incide la Audiencia Provincial.

En la resolución, los jueces explican que la controversia "no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal". Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.