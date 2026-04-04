El Supremo exculpa a un pensionista que se endeudó para ayudar a su hija y su yerno tras la pandemia de coronavirus

El Tribunal Supremo ha exculpado a un pensionista que contrajo deudas por importe de 20.000 euros para ayudar a su hija y a su yerno tras la pandemia de coronavirus y ha rechazado que se endeudara por negligencia o imprudencia, por lo que descarta que el concurso de acreedores en el que se declaró fuera culpable.

En una sentencia fechada el pasado 4 de marzo a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Civil estima el recurso de un particular contra un fallo de la Audiencia Provincial de León de abril de 2023.

Se trata del caso de un pensionista con unos ingresos brutos que rondaban los 28.000 euros anuales, y que entre 2019 y 2020 contrajo deudas por importe de 20.000 euros para ayudar a su hija, al marido de esta y a los hijos de ambos, que se habían visto sin apenas recursos como consecuencia de la inestabilidad laboral del yerno.

Declarado en concurso de acreedores en 2021 El pensionista fue declarado en concurso de acreedores en 2021, y aunque la administración concursal pidió que el concurso fuera declarado fortuito, el fiscal pidió concurso culpable, al atribuirle mala gestión de sus ingresos. La Audiencia Provincial atendió los argumentos de la Fiscalía, pero ahora el Supremo corrige y acepta que se trata de "un matrimonio de abuelos pensionistas de más de 65 años que han ayudado a sus hijos en un determinado momento endeudándose en 20.000 euros". La necesidad de ayudar a sus hijos vino determinada además por una situación impredecible, la pandemia de la Covid-19, que agravó su inestabilidad laboral, indica la sentencia.